El actor chileno-estadounidense Pedro Pascal podría llegar a Jalisco en las próximas semanas para concluir parte del rodaje de su nueva película De Noche, dirigida por el cineasta estadounidense Todd Haynes.

De acuerdo con fuentes consultadas por EL INFORMADOR, la producción todavía tiene pendientes algunas escenas por filmar en territorio jalisciense y actualmente se encuentran ajustando agendas y logística para concretar las grabaciones. Aunque todavía no existe una fecha oficial confirmada, trascendió que el equipo busca retomar locaciones que habían quedado suspendidas.

La cinta, descrita como un drama romántico con tintes de cine noir y ambientado en la década de los años 30, ha generado expectativa desde que se confirmó que Pascal sustituiría a Joaquin Phoenix en el proyecto, luego de la salida del ganador del Oscar poco antes de iniciar el rodaje original.

En semanas recientes, la producción ha sido vista grabando en distintos puntos de México, incluyendo la Ciudad de México, Sonora y Nayarit.

En De Noche, Pascal interpreta a un detective que desarrolla una relación sentimental clandestina con un joven profesor, personaje interpretado por Danny Ramírez. La historia aborda temas como la represión social, la corrupción y el deseo en una época marcada por la persecución y la violencia política.

El proyecto representa además la primera colaboración entre Pascal y Haynes, director reconocido por películas como Carol y May December. La producción corre a cargo de Killer Films y cuenta con financiamiento de la compañía francesa MK2 Films.

CT