A través de un breve comunicado, la Bienal de Arte de Venecia anunció la decisión de Irán de abandonar la exposición.

La salida del país se da en medio del conflicto armado que sostiene contra Estados Unidos e Israel, aunque en estos momentos hay un cese al fuego y una serie de negociaciones, principalmente por la apertura y administración del estrecho de Ormuz. Sin dar mayores explicaciones o detalles, la Bienal añadió que 100 naciones participan en su edición 61.

Irán no participó en la Bienal durante 30 años, hasta 2003, año que marcó su regreso.

Este suceso se suma a las tensiones geopolíticas que han permeado a la exposición de arte más importante a nivel internacional que se inaugura al público el próximo 9 de mayo.

Por ejemplo, ayer un grupo de manifestantes proPalestina protestó en la sede del Arsenale, usando playeras con nombres de las personas que han sido asesinadas. Mientras tanto, el pabellón de Israel continúa cerrado, aun cuando se lleva a cabo el recorrido previo para la prensa.

La mayor crisis ocurrió hace una semana, cuando el jurado de la Bienal (conformado por Solange Farkas, Zoe Butt, Elvira Dyangani Ose, Marta Kuzma y Giovanna Zapperi) anunció que renunciaba. La noticia se dio poco después de que se posicionaran en contra de la participación de artistas provenientes de países con cargos criminales, que en este caso serían Rusia e Israel.

La Bienal anunció que, tras la renuncia del jurado, los visitantes elegirán a los ganadores de dos galardones: Mejor Participante en la 61 Exposición “In Minor Keys” y la Mejor Participación Nacional entre los 100 pabellones nacionales. Se entregarán el día de clausura, el 22 de noviembre.

La primera ministra Giorgia Meloni, consultada sobre las renuncias, reiteró que el gobierno no estaba de acuerdo con la decisión de la Bienal de permitir la participación de los rusos, pero reconoció que la Bienal es autónoma.

El ministro del gabinete, Matteo Salvini, afirmó que era una “gran idea” de la dirección de la Bienal permitir que los espectadores de la exposición decidan al ganador y no un jurado.

Ayer en la reapertura del pabellón de Rusia, se recibió a la prensa con presentaciones musicales, tanto tradicionales como de DJ y tragos de vodka. El New York Times reportó que aunque hay propaganda contra Rusia en las calles de Venecia, llamó la atención que no se hayan presentado manifestantes.

CT