Cumbres Borrascosas: llega al streaming en mayo, después dónde verla

La película más comentada del año ya llega a casa: la nueva versión de Cumbres Borrascosas aterriza en streaming esta semana y promete dividir opiniones otra vez. Con Jacob Elordi y Margot Robbie al frente, el clásico literario regresa convertido en fenómeno cultural.

Cumbres Borrascosas confirma estreno en HBO Max: dónde ver la polémica película de Jacob Elordi

La intensa historia creada por Emily Brontë vuelve a ocupar titulares. Tras un paso exitoso (y al mismo tiempo controversial) por cines, la nueva adaptación de Cumbres Borrascosas ya tiene fecha oficial para su estreno en streaming.

La cinta, protagonizada por Jacob Elordi y Margot Robbie, llegará en exclusiva a HBO Max el próximo viernes 1 de mayo de 2026, en un lanzamiento global que estará disponible para todos los suscriptores sin costo adicional. El anuncio ha generado expectativa entre quienes aman el clásico literario, pero también entre quienes siguen la conversación alrededor de una película que no ha dejado indiferente a nadie.

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¿Dónde ver Cumbres Borrascosas de Jacob Elordi?

La nueva versión estará disponible desde el 1 de mayo dentro del catálogo de HBO Max, sin importar el país. Esto significa que los usuarios podrán reproducirla desde el primer minuto del estreno en cualquier región donde opere la plataforma. Para quienes prefieren la experiencia televisiva tradicional, también se confirmó una transmisión especial en el canal HBO el sábado 2 de mayo a las 6:00 p.m. (hora de México).

Con ello, la distribuidora amplía opciones para distintos públicos: streaming bajo demanda o señal de cable.

Un estreno con apuesta por la inclusión. Uno de los detalles más comentados de este lanzamiento es que desde el primer día estará disponible una versión interpretada en Lenguaje de Señas Americano (ASL).

Esto convierte a la película en el primer título romántico del catálogo en ofrecer esta alternativa dentro de la plataforma, una decisión que busca ampliar el acceso a nuevos espectadores. La inclusión de esta versión también refleja una tendencia creciente en servicios digitales como Max, donde cada vez más producciones incorporan opciones de accesibilidad desde su estreno.

ESPECIAL/WARNERBROS

¿De qué trata esta nueva versión?

Dirigida por Emerald Fennell, ganadora del Oscar por Promising Young Woman, la película propone una reinterpretación arriesgada del clásico publicado en 1847. La historia sigue a Catherine Earnshaw (interpretada por Margot Robbie) y Heathcliff (Jacob Elordi), dos personajes unidos por una relación marcada por la obsesión, el deseo y la destrucción emocional.

Ambientada en los páramos ingleses, la trama muestra un amor que no busca salvar, sino consumir. En esta versión, el romance tradicional queda de lado para explorar emociones más oscuras como la dependencia emocional y las heridas del pasado.

Jacob Elordi y Margot Robbie lideran el fenómeno

La elección de Jacob Elordi, conocido por proyectos recientes de alto perfil, y Margot Robbie, una de las actrices más mediáticas de Hollywood, impulsó gran parte del interés inicial.

Ambos nombres colocaron a la cinta entre los estrenos más observados del año incluso antes de llegar a salas.

Además, la dirección de Emerald Fennell añadió expectativa entre cinéfilos, especialmente después del reconocimiento internacional que obtuvo con sus trabajos anteriores.

¿Por qué ha generado tantas críticas?

Uno de los puntos más debatidos ha sido su propuesta visual. La película adopta una estética descrita por algunos como una “ópera pop”, acompañada de una banda sonora contemporánea. Para algunos especialistas, esta decisión moderniza la obra y la acerca a nuevas generaciones.

Otros, en cambio, consideran que el estilo visual termina pesando más que la profundidad narrativa del texto original. También ha provocado conversación la forma en que la película reinterpreta personajes clásicos, alejándose de adaptaciones más fieles y apostando por una lectura moderna del deseo y la toxicidad emocional.

Más allá de las críticas divididas, lo cierto es que la nueva Cumbres Borrascosas se mantiene como una de las producciones más comentadas del año. El debate, lejos de perjudicarla, parece haber aumentado el interés del público. Muchos espectadores querrán verla por curiosidad; otros, por su amor al clásico de Emily Brontë; y algunos más, simplemente para descubrir por qué ha generado tantas opiniones encontradas.

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BB