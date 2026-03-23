Semana con semana, Disney+ presenta nuevos estrenos de series y películas pertenecientes a sus diversas marcas. En su plataforma, los usuarios pueden disfrutar de un amplio catálogo que abarca contenidos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y Hulu, así como deportes en vivo a través de ESPN.

Disney Plus ofrece tres tipos de suscripción : el plan Estándar con anuncios, con un precio de $149 pesos, el Estánder, que tiene un costo de $249 pesos mensuales o $2,089 pesos anuales, y el plan Premium, con un precio de $319 pesos mensuales o $2,679 pesos anuales.

Existen diferencias entre los tres planes en cuanto a la calidad del video y el audio, así como en el número de dispositivos que se pueden usar para transmitir contenido de manera simultánea. Esto permite que cada suscriptor elija el plan que mejor se ajuste a sus necesidades de uso.

A continuación, te presentamos los estrenos que llegarán a Disney+ de la semana del 23 al 29 de marzo:

Daredevil: Born Again – temporada 2 (24 de marzo)

Matt Murdock y Wilson Fisk buscan dejar atrás su enemistad y sus facetas más oscuras para apoyar a los habitantes de Nueva York; sin embargo, su pasado acaba por darles alcance.

9-1-1: Nashville (25 de marzo)

En Tennessee, los equipos de emergencia combinan el riesgo de su labor diaria con los conflictos de una influyente familia local, en un entorno donde sus responsabilidades profesionales y sus vidas personales terminan por enfrentarse.

Amor por la borda (26 de marzo)

Reality show de citas en el que un grupo de solteros se reúne en un yate de lujo para encontrar el amor. A lo largo de la competencia, deberán superar distintos retos para acceder a privilegios, mientras solo una pareja logrará imponerse y el resto quedará a la deriva.

Mike & Nick & Nick & Alice (27 de marzo)

Una intensa historia de camaradería entre aliados que se adentran juntos en los riesgosos terrenos del crimen organizado.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

SV