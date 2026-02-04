Si te gustan los documentales de personalidades conocidas o eres fan de Paris Hilton la película Ícono Infinito: Una memoria visual ya se encuentra en la cartelera de cine de la ciudad.

El largometraje ofrece un retrato íntimo y sincero de Paris Hilton, una de las figuras más famosas de la cultura pop del siglo XXI, y también una de las más incomprendidas.

Ícono Infinito: Una memoria visual. ESPECIAL/+QUE CINE.

Cuando Hilton saltó a la fama como asidua a los clubes nocturnos a finales de los años 90’s, la gente no sabía qué pensar de ella. Sin un modelo a seguir para este nuevo tipo de celebridad, los paparazzi y el público la tacharon de fiestera consentida.

La realidad era más compleja, ya que para la tímida Hilton, los clubes nocturnos eran un refugio, un lugar donde la música le brindaba evasión, alegría, aceptación y un sentido de pertenencia.

El documental, magistralmente realizado por los directores Bruce Robertson y JJ Duncan, sigue a Hilton en su regreso a la música en 2024 con su primer concierto en el Hollywood Palladium, y sitúa el evento en el contexto más amplio de su vida como figura pública, que fue a la vez idolatrada.

Basándose en décadas de archivos personales, entrevistas íntimas, imágenes documentales y el propio concierto, la película revela cómo Hilton ha lidiado tanto con la adoración cultural como con la crueldad.

Ícono Infinito: Una memoria visual

(Infinite Icon: A visual memoir)

De Bruce Robertson.

Con Paris Hilton, JJ Duncan.

Estados Unidos, 2026.

XM