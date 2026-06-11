El Mundial 2026 arrancó hoy en México y el verdadero espectáculo se vivió en internet. Si te perdiste la ceremonia de este 11 de junio o quieres revivir los momentos más comentados, descubre aquí los memes que dominan la conversación digital. Entender estos chistes es clave para seguir el torneo.

La histórica apertura llevada a cabo en el Estadio Ciudad de México marcó el banderazo de salida del torneo. Minutos antes del esperado partido inaugural entre la selección local y Sudáfrica, el mundo entero presenció un show musical que rápidamente se convirtió en el combustible perfecto para las redes sociales.

Plataformas digitales como X y Facebook no tardaron ni un segundo en llenarse de imágenes virales, videos cortos y comentarios sarcásticos. Los usuarios sacaron a relucir su inigualable ingenio para calificar cada detalle del evento, desde los extravagantes atuendos de los artistas invitados hasta las llamativas coreografías que adornaron el sagrado césped del coloso de Santa Úrsula.

Shakira, la reina indiscutible de los Mundiales

Una vez más, la cantante Shakira demostró con creces por qué es considerada la monarca absoluta de las Copas del Mundo. Su vibrante interpretación del tema oficial "Dai Dai" junto al artista nigeriano Burna Boy desató una auténtica ola de memes que la coronaban como la salvadora indiscutible del evento deportivo.

Shakira con 50 años / yo con 20 años menos pic.twitter.com/9WktwRk9PQ— PEPE (@soyunargento) June 11, 2026

Los internautas de diversas partes del globo bromearon afirmando que la estrella colombiana tiene el superpoder de "salvar" cualquier ceremonia deportiva que se le ponga enfrente. Las nostálgicas comparaciones con sus icónicos shows en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 inundaron el ciberespacio, dejando muy en claro que su presencia escénica es un requisito indispensable para los fanáticos.

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El toque latino que encendió las redes

El desfile de grandes estrellas latinas fue otro de los principales focos de atención para los ágiles creadores de memes. La sorpresiva aparición de J Balvin, quien llegó al escenario a bordo de un auto ficticio al ritmo de su éxito "Qué calor" , generó tantas burlas amistosas como aplausos, convirtiendo su colorida escenografía en el blanco perfecto de divertidas ediciones fotográficas.

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Por su parte, la presentación de la banda mexicana Maná y la inesperada colaboración entre Belinda y Los Ángeles Azules provocaron reacciones muy divididas en la audiencia. Mientras algunos celebraban con orgullo el ritmo local, otros publicaron memes exigiendo "más música autóctona" o bromeando sin piedad sobre las bailarinas que perreaban luciendo trajes típicos en vibrantes colores neón.

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Detalles insólitos: Lila Downs y los Labubus

Uno de los momentos más comentados fue el discurso de bienvenida a cargo de la reconocida cantante Lila Downs. Los usuarios de internet no perdonaron que la artista diera su mensaje inicial en inglés, lanzando decenas de chistes sobre la ironía de estar pisando territorio mexicano y priorizar otro idioma ante la inmensa audiencia global.

Por qué Lila Downs da un speech en ingles, estás en Mexico y tu brand es capitalizar con tus trenzas pic.twitter.com/AvzlLXxO80— Roberto (@SolarPowerade1) June 11, 2026

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Sin embargo, la verdadera sorpresa visual que descolocó a propios y extraños fue la insólita aparición de los "Labubus" durante la transmisión de la ceremonia. Estos peculiares y misteriosos personajes se robaron el show en internet, protagonizando las imágenes más surrealistas y compartidas de la tarde, demostrando una vez más que el agudo humor digital no perdona absolutamente ningún detalle.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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AS