Prepárate para un fin de semana lleno de reconocimientos y diversión con los estrenos del 8 al 10 de mayo en HBO Max.

En los próximos días, el streaming estrenará dos producción audiovisuales y transmitirá la premiación de de los Premios Platino, los cuales estamos seguros que no puedes perderte.

Es fin de semana , “La casa de muñecas de Gabby: La película”, llega HBO Max el próximo 9 de mayo como una de las apuestas más recientes de DreamWorks , inspirada en la exitosa serie creada por Traci Paige Johnson y Jennifer Twomey.

Anunciada en 2024, la cinta marca un paso importante para el estudio al convertirse en su segunda producción live-action para la pantalla grande, junto con el remake de “Cómo entrenar a tu dragón”.

La historia sigue a Gabby en un viaje por carretera junto a su abuela GiGi rumbo a la vibrante ciudad de Cat Francisco. Sin embargo, la aventura toma un giro inesperado cuando su casa de muñecas —su tesoro más querido— cae en manos de Vera, una peculiar amante de los gatos. Decidida a recuperarla, Gabby se adentra en una misión en el mundo real para reunir a los Gabby Cats y salvar aquello que más ama antes de que sea demasiado tarde.

Además el próximo 9 de mayo podrás ver la premiación de los Premios Platino en HBO Max, hoy en día, estos galardones se han consolidado como un importante referente cultural, creado con la misión de reconocer, impulsar y difundir la riqueza de la cinematografía iberoamericana, acercándola a un público cada vez más amplio.

En su decimotercera edición, figuras destacadas del cine de países como México, Argentina, Colombia, España y Costa Rica se reúnen una vez más para celebrar otro año de historia, talento y trayectoria compartida

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Estrenos del fin de semana en HBO Max

8 de mayo- La casa de las muñecas de Gabby: La película.

9 de mayo- K-Todo: El furor global de la cultura surcoreana (temporada 1).

9 de mayo- Premios Platino.

Nuevos episodios de la semana en HBO Max

Euphoria.

La promesa.

Yabani: Corazón salvaje.

Hacks.

Rooster.

The Comeback.

Hombre a medias.

Escenario soñado.

Georgie y Mandy: Su primer matrimonio.

Supervivencia al desnudo.

CORTESÍA/ HBO Max Latinoamérica.

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