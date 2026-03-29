Horóscopos de Walter Mercado en la semana del 30 de marzo al 5 de abril

Aries

La semana comienza con el Domingo de Ramos invitándote a relajarte y aceptar en qué aspectos necesitas tranquilidad. El 1 de abril, la luna llena en Libra pone el foco en tus vínculos, acuerdos, límites y compromisos, resaltando lo que requiere equilibrio. Podrías vivir una charla importante o un momento de claridad emocional. Para el Viernes Santo, surge en ti el deseo de liberar una lucha interna.

No todo se soluciona con esfuerzo; a veces, la verdadera solución está en soltar de forma consciente.

Tauro

El Domingo de Ramos te impulsa a observar tus hábitos, rutinas y bienestar. ¿Qué estás cargando por no atreverte a cambiar? ¿Hasta cuándo seguirás sosteniendo ese malestar? La luna llena en Libra del 1 de abril impacta tu área de salud y orden, mostrando qué hábitos debes transformar y cómo armonizar tu entorno laboral para avanzar.

El Viernes Santo te pide un descanso profundo, casi espiritual. Tu cuerpo y tu interior necesitan silencio, calma y belleza.

Géminis

Para ti inicia una semana serena. Tu mente se siente más despejada, lista para organizar ideas que antes estaban dispersas. La energía te favorece para ordenar pensamientos y concentrarte en lo esencial. Es un buen momento para conversaciones honestas, decisiones prácticas y simplificar tu mundo mental.

Cuando bajas el ruido, encuentras dirección.

Cáncer

Marzo cierra con el Domingo de Ramos destacando el valor del hogar y la familia en tu vida. Sientes la necesidad de acomodar tus emociones y trabajar lo que te genera tristeza. La luna llena en Libra del 1 de abril influye en tu entorno familiar, trayendo posibles conversaciones importantes, cierres o reconciliaciones.

El Viernes Santo te invita a respetar tu sensibilidad: no es día para exigirte, sino para sentir y reflexionar.

Leo

El Domingo de Ramos activa tu comunicación. Surgen mensajes, noticias o decisiones que comienzan a orientarte hacia mayor estabilidad en distintos niveles. El 1 de abril, la luna llena en Libra ilumina tu mente, ayudándote a entender algo que antes parecía confuso o impulsándote a decir una verdad guardada.

El Viernes Santo te pide aquietar el ruido mental y escuchar tu interior; ahí encontrarás respuestas.

Virgo

El Domingo de Ramos te lleva a cuestionar tus valores y prioridades: qué merece tu energía y qué ya no encaja contigo. La luna llena en Libra del 1 de abril impacta tu economía y también tu mundo emocional. Podrías tomar decisiones relevantes sobre dinero, acuerdos o estabilidad afectiva.

El Viernes Santo te ayuda a soltar una preocupación persistente. Entiendes que la calma llega cuando dejas de sobreanalizar.

Libra

Inicias la semana con el Domingo de Ramos enfocado en ti mismo. Tu energía se prepara para la luna llena en tu signo el 1 de abril, un momento de revelación personal donde algo sobre tu identidad o rumbo se aclara. Puedes experimentar sensibilidad, claridad o un renacimiento interno.

El Viernes Santo marca el cierre de un ciclo emocional cargado. Es tiempo de perdonarte, liberar expectativas y recuperar tu equilibrio.

Escorpio

El Domingo de Ramos abre un proceso de introspección. Percibes movimientos en tu interior que te impulsan a tomar decisiones clave para tu estabilidad futura. La luna llena en Libra del 1 de abril ilumina tu inconsciente: presta atención a sueños, intuiciones y señales.

El Viernes Santo trae un cierre emocional profundo, donde dejas atrás miedos, resentimientos o cargas innecesarias.

Sagitario

La semana comienza con el Domingo de Ramos activando tu vida social y tus proyectos. La luna llena en Libra del 1 de abril influye en tus amistades, alianzas y metas a largo plazo. Podrías recibir apoyo, propuestas o claridad sobre quién quieres a tu lado en tu camino.

El Viernes Santo te invita a reflexionar sobre tu propósito: no es momento de correr, sino de escuchar hacia dónde te guía la vida.

Capricornio

El Domingo de Ramos conecta con tu ambición y responsabilidades. Puedes visualizar oportunidades económicas, incluso en actividades cotidianas. La luna llena en Libra del 1 de abril ilumina tu ámbito profesional, trayendo decisiones, ajustes o reconocimientos.

El Viernes Santo te recuerda que la vida no es solo trabajo: necesitas descanso, conexión humana y silencio.

Acuario

La Semana Santa inicia con el Domingo de Ramos despertando tu deseo de expansión y crecimiento personal. Surgen ganas de aprender, viajar o explorar nuevas experiencias. La luna llena en Libra del 1 de abril amplía tu visión, revelando verdades o abriendo nuevos caminos.

El Viernes Santo te invita a liberar creencias limitantes. Algo en tu mente se despeja, dándote mayor libertad interior.

Piscis

El Domingo de Ramos te lleva a conectar con emociones profundas. Sientes la necesidad de vivir la intimidad desde la honestidad y la autenticidad. La luna llena en Libra del 1 de abril ilumina temas de vínculos, recursos compartidos y compromisos, sacando a la luz verdades importantes.

El Viernes Santo te impulsa a dejar atrás apegos o miedos. Es un momento de limpieza emocional y renovación desde lo más interno.

YC