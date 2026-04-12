Mhoni Vidente: Horóscopos de la semana del 13 al 17 de abril

La reconocida astróloga Mhoni Vidente comparte sus predicciones para esta semana del 13 al 17 de abril, marcada por movimientos energéticos importantes, oportunidades económicas y decisiones clave en el amor y el trabajo para cada signo del zodiaco.

Aries

La carta de la estrella guía tu semana, anunciando crecimiento, estabilidad y momentos de abundancia. Estás en una etapa clave para reorganizar tu vida y definir un plan claro hacia el éxito. El 13 de abril será tu mejor día, con noticias positivas en lo económico, pagos pendientes y oportunidades laborales.

En el amor, podrías enfrentar decisiones importantes; es momento de priorizar tu bienestar y no conformarte. Marte te impulsa con fuerza para cerrar pendientes y avanzar en negocios. Cuida el insomnio y mejora tus hábitos nocturnos. Tus números mágicos son 04, 10 y 30, con colores rojo y azul. Se visualizan viajes cortos, regalos inesperados y hasta mejoras en tu imagen personal.

Tauro

La rueda de la fortuna marca el inicio de una etapa positiva tras momentos complicados. El 17 de abril será clave para propuestas laborales y crecimiento económico. Es tiempo de cambios en el hogar o mejoras en tu entorno. Evita chismes y mantén discreción en tus planes. Neptuno te impulsa a la constancia en proyectos y estudios.

En el amor, llegan oportunidades con signos como Capricornio o Virgo, incluso con posibilidades de compromiso. Cuida la presión, el estrés y los dolores de cabeza. Tus números mágicos son 01, 27 y 28, con cinco golpes de suerte. Colores: rojo y amarillo. Se visualiza venta de propiedades y decisiones laborales importantes.

Géminis

La carta del mago te favorece con abundancia y nuevas oportunidades. Es momento de poner límites, fortalecer tu carácter y rodearte de personas que sumen. El 15 de abril será tu mejor día, con ingresos extra o pagos pendientes. Plutón te guía hacia nuevos caminos laborales y estabilidad económica. Se recomienda actividad física y organización del tiempo.

En el amor, busca relaciones más sólidas con Libra o Acuario. Cuida problemas en huesos o cadera por sedentarismo. Números mágicos: 08, 13 y 21. Colores: amarillo y verde. También se anuncian aprendizajes, crecimiento profesional y cambios positivos en tu entorno.

Cáncer

Semana de alerta y protección. Las cartas indican que debes abrir bien los ojos ante personas negativas o situaciones que te afectan. El 16 de abril será clave para realizar rituales de protección y renovación energética.

Venus te favorece en el amor y las relaciones, impulsándote a buscar estabilidad y formar una familia. En lo laboral, habrá juntas, reajustes y nuevas oportunidades. Cuida tu salud, especialmente temas hormonales o digestivos. Números mágicos: 12, 20 y 55. Colores: blanco y azul. Se recomienda contacto con el agua para limpiar energías y fortalecer el espíritu.

Leo

La carta del ermitaño te invita a la reflexión y a encontrar soluciones. El 16 de abril será tu mejor día, con avances laborales y propuestas adicionales de ingresos. Es momento de recuperar dinero, ahorrar y proteger tu patrimonio. Mercurio traerá noticias importantes en lo profesional.

En el amor, hay compatibilidad con Aries y Capricornio. Cuida tu salud, especialmente garganta y pulmones. Números mágicos: 03, 22 y 31. Colores: azul y amarillo. También se visualizan trámites legales o patrimoniales y una etapa de transformación personal.

Virgo

Las cartas de oros anuncian estabilidad, riqueza y crecimiento. El 17 de abril será clave para resolver deudas y trámites financieros. Es momento de confiar en ti, dejar el exceso de análisis y actuar con determinación. El Sol te llena de energía positiva y abre puertas en lo laboral y social.

En el amor, se consolidan relaciones o llegan nuevas oportunidades con Aries o Sagitario. Cuida tu salud digestiva y mejora tus hábitos alimenticios. Números mágicos: 16, 22 y 57. Colores: verde y azul intenso. Se anticipan encuentros con personas influyentes y oportunidades de crecimiento profesional.

Libra

La carta de la templanza te pide calma y equilibrio. No te aceleres ni te desgastes emocionalmente; todo se acomodará a su tiempo. El 16 de abril será tu mejor día, con nuevas oportunidades laborales o académicas, especialmente en áreas como tecnología, relaciones públicas o economía. Es momento de depurar tu entorno y quedarte solo con quienes te suman.

En el amor, hay estabilidad, pero también posibilidades con Tauro o Géminis. Cuida problemas en piernas o circulación. Números mágicos: 02, 33 y 40. Colores: rojo intenso y verde. Se visualizan viajes, trámites exitosos y hasta la llegada de una mascota que te dará alegría.

Escorpión

La carta del mundo anuncia viajes, crecimiento y expansión personal. Estás en una etapa ideal para conocer nuevos lugares, aprender idiomas y relacionarte con personas influyentes. El 14 de abril será clave, con reconocimientos, dinero extra y oportunidades laborales. Júpiter te impulsa hacia la abundancia, pero debes aprender a ahorrar.

En el amor, hay compatibilidad con Piscis y Géminis. Cuida tu salud, especialmente riñones o sistema digestivo. Números mágicos: 11, 14 y 17. Colores: naranja y rojo. Se visualizan propuestas de negocio, solución de temas legales y logros importantes.

Sagitario

La carta del sol ilumina tu camino con éxito, estabilidad y crecimiento económico. Será una semana de mucho trabajo y avances en proyectos. Tu mejor día será el 17 de abril. En el amor, te sentirás atractivo y con gran poder de conquista; hay compatibilidad con Aries y Géminis.

También se marca la solución de problemas legales o económicos. Cuida temas de salud relacionados con dientes, garganta o alergias. Números mágicos: 15, 29 y 34. Colores: amarillo y rojo. Es momento de pensar en el futuro, definir metas y actuar con inteligencia.

Capricornio

La carta del carruaje indica avance, determinación y reencuentros importantes. El 13 de abril será tu mejor día, ideal para retomar proyectos, planear viajes y organizar tus finanzas. Es momento de pagar deudas y comenzar a ahorrar. Saturno te impulsa hacia la estabilidad y el crecimiento laboral.

En el amor, hay compatibilidad con Aries y Virgo. Cuida tu salud digestiva y evita el estrés. Números mágicos: 09, 18 y 41. Colores: blanco y azul. También se anuncian regalos, nuevas oportunidades laborales y crecimiento económico sostenido.

Acuario

La carta de la torre señala reconstrucción y nuevos comienzos. Es momento de crear estabilidad económica y dejar atrás preocupaciones innecesarias. El 15 de abril será clave, con ingresos extra o sorpresas económicas. Marte te impulsa a reinventarte y enfrentar retos con fuerza.

En el amor, podrías conectar con Géminis o Leo. Cuida tu salud, especialmente garganta o vías respiratorias. Números mágicos: 05, 18 y 26. Colores: rojo y verde. Se recomienda discreción ante la envidia y enfocarte en tus propios logros.

Piscis

La carta del loco indica nuevos comienzos, éxito y estabilidad si decides priorizarte. El 16 de abril será tu mejor día, con ingresos extra y oportunidades laborales. Es momento de soltar lo que no funciona, especialmente en el amor, y abrirte a nuevas relaciones con Escorpión o Libra.

Júpiter te impulsa hacia negocios propios y crecimiento económico. Cuida tu salud, sobre todo presión arterial o colesterol. Números mágicos: 14, 26 y 47. Colores: blanco y rojo. Se visualizan viajes, invitaciones importantes y cambios positivos en tu vida personal.

Con información de Mhoni Vidente

MF