Hollywood: Líderes y dueños de cines se reúnen en CinemaCon para 'discutir el futuro de la industria'

La industria cinematográfica atraviesa una etapa de redefinición marcada por desafíos económicos, cambios en los hábitos de consumo y tensiones dentro del propio sector. Aunque la asistencia a salas ha mostrado señales de recuperación este año, la taquilla en EU aún se mantiene por debajo de los niveles previos a la pandemia , mientras que el auge del streaming continúa presionando el modelo tradicional de exhibición.

En este contexto, figuras clave de Hollywood y operadores de salas se dan cita en CinemaCon, la convención que se celebra en Las Vegas y que se ha convertido en un punto de encuentro estratégico para discutir el rumbo del negocio. Lejos del glamour que suele asociarse con la industria, el encuentro llega en un momento en el que las decisiones sobre distribución, estrenos y producción son cada vez más determinantes.

Grandes productores impulsan una nueva iniciativa

El productor Jerry Bruckheimer, conocido por éxitos como “Top Gun: Maverick”, advirtió recientemente que el cine enfrenta un “punto decisivo”, una postura compartida por otros creadores influyentes. Junto a Emma Thomas, productora de “Oppenheimer”, y el director Ryan Coogler, se impulsa una nueva iniciativa dentro de Cinema United, que agrupa a decenas de miles de pantallas a nivel global.

El objetivo de este nuevo consejo de liderazgo es reforzar la colaboración entre cineastas y exhibidores, en un intento por fortalecer la experiencia en salas y asegurar la viabilidad del cine en un entorno cada vez más competitivo.

Otros integrantes incluyen a Brad Bird, Celine Song y Jason Reitman, quienes asesorarán sobre los temas que enfrenta la exhibición cinematográfica en salas, incluidos los "windows", en referencia al número de días que las películas se proyectan en exclusiva en los cines antes de estar disponibles para comprar o alquilar en casa, y la consolidación.

Una industria trabajando unida

"Nuestra industria es más fuerte cuando trabaja unida para promover la experiencia única de ver una película en la gran pantalla", señaló en un comunicado el presidente y director ejecutivo de Cinema United, Michael O'Leary. "La importancia de contar con Jerry y Emma al frente de esta iniciativa, en un momento tan crítico para nuestra industria, no puede exagerarse".

Gran parte de la preocupación, tanto pública como privada, girará en torno a la adquisición pendiente de Warner Bros. por parte de Paramount. Ambos estudios promocionarán ante los dueños de salas sus próximas carteleras, en presentaciones separadas: Warner Bros. está programado para el martes y Paramount para el jueves.

La pregunta es cuánto, si es que algo, abordarán desde el escenario los ejecutivos de cualquiera de las dos compañías sobre su fusión, como hizo en 2018 Stacey Snider, entonces presidenta y directora ejecutiva de 20th Century Fox, cuando se avecinaba la adquisición por parte de Disney.

¿Cuántas películas se estrenan al año?

Aunque David Ellison, presidente y director ejecutivo de Paramount Skydance, ha dicho que le gustaría ampliar la cartelera combinada de Paramount y Warner Bros. a más de 30 películas al año, persisten inquietudes de organizaciones como Cinema United.

Históricamente, menos estudios independientes han significado menos películas hechas para los cines, y entre la pandemia, las huelgas, la aceleración de los servicios de streaming y la inestabilidad financiera general, el calendario de estrenos se ha resentido.

En 2019 hubo 112 estrenos amplios, es decir, películas lanzadas en más de 2 mil salas. Este año, por primera vez desde la pandemia, esa cifra sube a 115, según Comscore.

Más de mil profesionales de Hollywood, entre ellos Denis Villeneuve, Kristen Stewart, J.J. Abrams y Joaquin Phoenix, se pronunciaron el lunes por la mañana contra la fusión en una carta abierta, en la que argumentaron que solo reduciría aún más los empleos.

Sin embargo, el pesimismo rara vez es el ánimo predominante en CinemaCon. Los estudios no gastarían grandes sumas para llevar a sus estrellas y material de sus películas si no hubiera algo de optimismo y

entusiasmo por lo que viene.

Los grandes estrenos de este año

Jim Orr, presidente de distribución nacional de Universal, comentó que cree que el ambiente al llegar a la conferencia es "muy optimista". "En la primera parte del año hemos visto algunos títulos extraordinarios y un gran negocio, incluido nuestro propio 'Super Mario Galaxy Movie'", afirmó Orr. "Creo que este año debería ser toda una celebración en Las Vegas".

Este verano trae "The Odyssey" de Christopher Nolan, un espectáculo de ciencia ficción de Steven Spielberg, una película de "Star Wars", la versión de acción real de "Moana", una quinta entrega de “Toy Story” y un nuevo "Spider-Man". Y más adelante este año habrá una nueva película de Marvel, "Avengers: Doomsday" y la tercera "Dune", ambas estrenándose el mismo día, el 18 de diciembre. ¿Podría "Dunesday" ser el nuevo "Barbenheimer"?

Los formatos de cine más exitosos en 2026

También ha habido puntos positivos para las salas de cine recientemente, incluido un mayor interés del público por los formatos premium de gran tamaño, como IMAX y 70 mm, y un auge de taquilla con clasificación PG que sugiere que las familias y el público más joven no han abandonado por completo la gran pantalla por la pequeña.

El éxito reciente de películas como "Project Hail Mary" ("Proyecto fin del mundo"), "Hoppers" ("Hoppers: Operación castor") y "Wuthering Heights" ("Cumbres borrascosas") también muestra que no son solo las franquicias las que están llevando gente a los cines —aunque sería un error subestimar la importancia de los grandes títulos insignia como "The Super Mario Galaxy Movie" ("Super Mario Galaxy: La película").

"Al menos desde la perspectiva de la taquilla, estamos entrando con una nota muy positiva", expresó Paul Dergarabedian, quien encabeza las tendencias del mercado para Comscore. Además, quienes están dentro de la industria suelen recordar con rapidez que el negocio ha sobrevivido a su cuota de crisis existenciales, ya sea el streaming, la piratería, el VHS o la televisión.

Thomas, quien produce "The Odyssey", subrayó en su comunicado sobre la alianza con la organización comercial de salas de cine el "profundo valor cultural de reunirse con un grupo de desconocidos y conectar mientras se vive algo especial en la gran pantalla".

"De eso se trata esto: de asegurarnos de que los cines de todos los tamaños, en todo el mundo, puedan seguir presentando nuestras historias en el mejor entorno posible, para que los aficionados al cine de todas las edades puedan disfrutarlas tal como fueron concebidas para ser vistas", concluyó Thomas.

TG