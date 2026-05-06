Aquellos que disfrutan del terror sobrenatural Hokum: La maldición de la bruja es la opción para ver en la pantalla grande.Cuando el escritor Ohm Bauman se retira a una apartada posada en Irlanda para esparcir las cenizas de sus padres, se obsesiona con las historias de una bruja que ronda la suite nupcial.Visiones inquietantes y una impactante desaparición lo obligan a enfrentarse a los rincones más oscuros de su pasado.La película es una de las más comentadas de la temporada por la crítica.(Hokum)De Damian McCarthy.Con Adam Scott, Florence Ordesh, David Wilmot, Michael Patric, Will o’Connell, Peter Coonan.Irlanda, 2026.XM