Aquellos que disfrutan del terror sobrenatural Hokum: La maldición de la bruja es la opción para ver en la pantalla grande.

Hokum: La maldición de la bruja. ESPECIAL/DARK SIDE DISTRIBUTION.

Cuando el escritor Ohm Bauman se retira a una apartada posada en Irlanda para esparcir las cenizas de sus padres, se obsesiona con las historias de una bruja que ronda la suite nupcial.

Visiones inquietantes y una impactante desaparición lo obligan a enfrentarse a los rincones más oscuros de su pasado.

La película es una de las más comentadas de la temporada por la crítica.

Hokum: La maldición de la bruja

(Hokum)

De Damian McCarthy.

Con Adam Scott, Florence Ordesh, David Wilmot, Michael Patric, Will o’Connell, Peter Coonan.

Irlanda, 2026.

XM