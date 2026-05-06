Miércoles, 06 de Mayo 2026

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “Hokum: La maldición de la bruja”

Los amantes del cine de terror sobrenatural tienen la película Hokum: La maldición de la bruja en la cartelera de cine de la ciudad

Por: Xochitl Martínez

"Hokum: La maldición de la bruja" ya está en la cartelera de cine de la ciudad. ESPECIAL/DARK SIDE DISTRIBUTION.

Aquellos que disfrutan del terror sobrenatural Hokum: La maldición de la bruja es la opción para ver en la pantalla grande.

Hokum: La maldición de la bruja. ESPECIAL/DARK SIDE DISTRIBUTION.

Cuando el escritor Ohm Bauman se retira a una apartada posada en Irlanda para esparcir las cenizas de sus padres, se obsesiona con las historias de una bruja que ronda la suite nupcial.

Visiones inquietantes y una impactante desaparición lo obligan a enfrentarse a los rincones más oscuros de su pasado.

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es Abracadáver

La película es una de las más comentadas de la temporada por la crítica.

Hokum: La maldición de la bruja

(Hokum)

De Damian McCarthy.

Con Adam Scott, Florence Ordesh, David Wilmot, Michael Patric, Will o’Connell, Peter Coonan.

Irlanda, 2026.

XM

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones