En los últimos días, un titular se ha viralizado en redes sociales y portales de espectáculos: “Netflix busca reemplazo de Paapa Essiedu como Snape en la nueva serie”. Sin embargo, la información es engañosa y ha generado confusión entre los fans de Harry Potter, ya que mezcla rumores sin sustento con un proyecto que no pertenece a Netflix.

La controversia comenzó tras darse a conocer que Paapa Essiedu fue elegido para interpretar a Severus Snape en la nueva serie de Harry Potter, una producción desarrollada por HBO/Max. La elección del actor británico provocó un intenso debate en redes sociales, principalmente porque Snape es descrito en los libros de J.K. Rowling como un hombre de piel pálida, mientras que Essiedu es un actor negro.

A partir de estas reacciones, comenzaron a circular versiones que aseguraban que “Netflix estaría buscando un reemplazo” debido a la supuesta presión del público. No obstante, no existe ninguna confirmación oficial que respalde esta afirmación.

Netflix no tiene relación con el proyecto

De acuerdo con información publicada por medios especializados, la nueva adaptación televisiva de Harry Potter es una producción exclusiva de HBO/Max, no de Netflix. La plataforma de streaming no participa en el casting, la producción ni las decisiones creativas relacionadas con la serie, por lo que no tiene facultad alguna para “buscar un reemplazo” del actor.

Asimismo, HBO no ha anunciado la salida de Paapa Essiedu ni la intención de modificar el reparto, a pesar de la polémica en redes sociales.

¿Paapa Essiedu sigue siendo Snape?

Hasta el momento, Essiedu continúa vinculado al proyecto y su nombre sigue apareciendo en reportes de casting confiables. Diversos medios han señalado que los rumores sobre un despido o reemplazo provienen únicamente de especulación digital y no de comunicados oficiales del estudio.

Incluso, declaraciones atribuidas a personas cercanas a la producción indican que el equipo creativo respalda su elección y que el enfoque de la serie será una reinterpretación fiel a la esencia de los libros, no necesariamente a las versiones cinematográficas previas.

La polémica detrás del casting

El debate alrededor de Essiedu refleja una discusión más amplia sobre representación, diversidad y fidelidad al material original. Mientras algunos seguidores critican el cambio respecto a la descripción física del personaje, otros defienden la decisión y destacan la trayectoria actoral del intérprete.

Por ahora, lo único claro es que no hay evidencia de que Netflix esté involucrado ni de que exista una búsqueda activa de un reemplazo para Snape.

El titular que afirma que “Netflix busca reemplazo de Paapa Essiedu como Snape” no está respaldado por hechos comprobables. Se trata de un rumor nacido en redes sociales que ha sido amplificado sin verificar la información básica del proyecto. Hasta nuevo aviso oficial, Paapa Essiedu sigue siendo el elegido para encarnar a uno de los personajes más complejos del universo Harry Potter, bajo el sello de HBO/Max.

