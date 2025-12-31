Cinemex se luce este jueves 1 de enero con dos estrenos

El arranque del año 2026 no solo trae nuevos propósitos, también renueva la experiencia en la pantalla grande. Cinemex inicia enero con una cartelera que apuesta por la diversidad de géneros y emociones, ideal para quienes buscan planes de entretenimiento durante los primeros días del año.

Este jueves 1 de enero, dos producciones muy distintas entre sí llegan a las salas con la promesa de conectar con públicos de todas las edades, combinando mensajes emotivos con historias cargadas de tensión y misterio.

Desde una propuesta familiar que celebra la imaginación y el valor personal, hasta un thriller psicológico que explora las apariencias, el poder y los secretos ocultos, ambos estrenos se perfilan como opciones destacadas para disfrutar del cine en los primeros días de 2026.

Jumbo: Un Corazón Gigante

Esta película animada ofrece una historia emotiva protagonizada por Don, un niño que emprende un viaje de autodescubrimiento en el que aprenderá a confiar en sí mismo. A través de la amistad y la fantasía, la cinta transmite que el verdadero heroísmo no está ligado al tamaño ni a la fuerza, sino a la valentía interior y la capacidad de enfrentar los propios miedos. Una propuesta ideal para toda la familia, cargada de mensajes positivos y sensibilidad.

La Empleada

El suspenso se apodera de la pantalla con este thriller protagonizado por Sydney Sweeney y Amanda Seyfried. La historia sigue a Millie, una joven que intenta reconstruir su vida aceptando un empleo como trabajadora doméstica interna en la lujosa casa de los Winchester. Sin embargo, lo que inicia como una oportunidad perfecta pronto se transforma en una peligrosa red de secretos, manipulación y seducción. Entre giros inesperados y una atmósfera inquietante, la película mantiene al espectador en constante tensión hasta el final.

Descubre todo lo que puedes disfrutar con la tarjeta Círculo INFORMADOR

Si eres fan del cine y de los buenos descuentos, la tarjeta Círculo INFORMADOR es para ti. Con ella puedes vivir la experiencia Cinemex con hasta 49% de descuento en entradas para salas tradicionales y VIP, ¡en cualquier momento! Además, obtienes promociones especiales en la dulcería para que no falten las palomitas.

¿Quieres empezar a disfrutarla? Solo sigue estos pasos:

Haz clic en “Obtener mi folio”. Luego selecciona “Usar beneficio”. Elige Cinemex. Compra tus folios. Canjea en taquilla y prepárate para disfrutar tu película.

Pero eso no es todo: con tu tarjeta también accedes a beneficios exclusivos en restaurantes, cafeterías, tiendas, hoteles, conciertos, bares, servicios y muchas otras marcas.

MF