HBO Max está listo con los estrenos más esperados que llegan este fin de semana, del 19 al 21 de julio al gran catálogo del streaming; estos días sobresale la “La Casa del Dragón” del universo de “Juego de Tronos”, mientras que para los fans del anime también llega “Jujutsu Kaisen” con su temporada dos.

Te recomendamos: Lista de conciertos en Guadalajara que están al 2x1 en Ticketmaster

“La Casa del Dragón” (Temporada 3) se estrena en HBO Max el 21 de junio

La espera está por terminar para los seguidores del universo de Game of Thrones. HBO Maxconfirmó que la tercera temporada de “La Casa del Dragón" llegará a la pantalla el próximo domingo 21 de junio de 2026, fecha en la que se estrenará su primer episodio.

Con este esperado regreso, la exitosa serie volverá a sumergir al público en las intrigas y conflictos de la Casa Targaryen, dos años después de que concluyera su segunda temporada.

El primer adelanto de la nueva temporada ofrece un vistazo a uno de los enfrentamientos más esperados por los seguidores de la saga: la Batalla del Gaznate, una épica confrontación naval en la que la flota de los Velaryon se enfrenta a la armada de la Triarquía, aliada del bando de los verdes.

Las impactantes escenas anticipan una lucha devastadora con importantes pérdidas para ambos ejércitos. Sin embargo, el golpe más duro recae sobre las fuerzas de Rhaenyra Targaryen, ya que el príncipe Jacaerys Velaryon y su dragón, Vermax, encuentran un trágico destino, marcando un punto de inflexión en la guerra.

El tráiler también revela por primera vez a La Reina Azul, la imponente dragona de Daeron Targaryen, otro de los hijos de Alicent Hightower que hasta ahora no había hecho su aparición en la serie.

Asimismo, la nueva entrega promete ampliar el protagonismo de las grandes casas de Poniente, con familias como los Stark involucrándose de manera más activa en el conflicto al unirse a la causa de Rhaenyra Targaryen.

Cabe destacar que cada capítulo de “La Casa del Dragón" se estrenará cada domingo en punto de las 19:00 horas centro de México; te compartimos el calendario con las fechas exactas en las que se publicará cada episodio:

Capítulo 1: 21 de junio

Capítulo 2: 28 de junio

Capítulo 3: 5 de julio

Capítulo 4: 12 de julio

Capítulo 5: 19 de julio

Capítulo 6: 26 de julio

Capítulo 7: 2 de agosto

Capítulo 8 (Final de temporada): 9 de agosto .

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

“Jujutsu Kaisen” (temporada 2) se estrena en HBO Max el 19 de junio

La segunda temporada de “Jujutsu Kaisen” lleva a los espectadores 12 años antes de los acontecimientos protagonizados por Yuji Itadori para explorar el pasado de Satoru Gojo, cuando aún era estudiante de la Escuela Técnica de Brujería de Tokio.

La historia sigue la misión de Gojo y Suguru Geto de proteger a Riko Amanai, el Receptáculo del Plasma Estelar, cuya vida se convierte en el objetivo de poderosos enemigos, entre ellos el letal mercenario Toji Fushiguro. Este arco revela momentos clave que explican el origen de varios personajes y los sucesos que desembocan en el devastador Incidente de Shibuya.

En su segunda parte, la temporada regresa al presente para mostrar a Yuji, Megumi, Nobara y el resto de los hechiceros enfrentando una de las batallas más importantes de la serie.

Nuevos episodios de la semana en HBO Max

La promesa.

Rick & Morty (temporada nueve).

Mentes extraordinarias.

Harry Potter: El podcast oficial de las películas.

CORTESIA/ HBO Max Latinoamérica

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

NA