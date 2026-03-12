El próximo 13 de marzo se estrena “La Oficina”, adaptación nacional del formato que revolucionó el humor incómodo en pantalla y que ahora traslada su sátira corporativa al contexto cotidiano de una empresa familiar en provincia. La serie, disponible en Amazon Prime Video, apuesta por una identidad propia que, según su elenco, se distancia de las versiones previas para conectar con la experiencia laboral mexicana.

Inspirada en el formato creado por Ricky Gervais y Stephen Merchant para BBC Studios, la producción retoma el estilo mockumentary -falso documental- que caracteriza a la original “The Office”, aunque el fenómeno global se consolidó con la versión estadounidense del mismo nombre. En esta reinterpretación, la acción se sitúa en Aguascalientes y gira en torno a Jabones Olimpo, una compañía regional cuyo lema es “Hueles a limpio”, donde el día a día laboral se vuelve un desfile de torpezas, silencios incómodos y humor absurdo.

El eje narrativo es Jerónimo Ponce III, gerente regional interpretado por Fernando Bonilla, un jefe bienintencionado pero incapaz de liderar con eficacia. Nieto del fundador e hijo del dueño actual, el personaje encarna el clásico heredero corporativo sin preparación, rasgo que define su conducta errática. El actor explicó en entrevista con EL INFORMADOR que la construcción del rol no buscó replicar arquetipos conocidos. “Había que construir a Jero con sus contradicciones y complejidades… es un personaje nuevo”, afirmó, subrayando que cualquier parecido con figuras previas sería accidental y no una imitación deliberada.

A su lado participa Elena del Río, quien destacó para esta casa editorial, que el principal distintivo de la serie será su tono local. La actriz adelantó que quienes esperen el mismo estilo de humor de otras versiones se sorprenderán. “Si van con expectativas de ver lo que se vio en Estados Unidos o la original, no lo van a ver… van a reírse de situaciones que viven todos los días y que son muy diferentes”. Según explicó, el proyecto mantiene elementos estructurales del formato -como el triángulo amoroso y la interacción directa con cámara- pero los traslada a dinámicas reconocibles para cualquier trabajador mexicano.

La serie explota precisamente esa cercanía cultural. Cada empleado posee una personalidad marcada y un rol definido dentro de la empresa, lo que genera choques constantes con la torpeza administrativa del gerente. El resultado es un retrato de oficina donde el caos organizacional, los intentos fallidos de motivación y las tensiones jerárquicas se convierten en motor cómico. La intención, señaló Del Río, es que el público identifique situaciones familiares y no sienta que observa una copia extranjera, sino un reflejo de su propio entorno laboral.

Uno de los mayores retos para el elenco fue adaptarse al lenguaje del falso documental. Bonilla describió el proceso como una experiencia que se perfecciona con el tiempo y que exige complicidad entre actores y camarógrafos. “Es un lenguaje que vas aprendiendo y con el transcurso de las semanas dominas más. Los operadores de cámara son actores y eso genera una intuición… es como estar bailando”. La dinámica implica reaccionar espontáneamente ante movimientos de cámara impredecibles, lo que obliga a mantener concentración constante y una comunicación casi intuitiva con el equipo técnico.

Del Río coincidió en que el formato facilitó su desempeño frente a la lente. “Para mí fue más fácil que en otros rodajes, porque podía ignorar la cámara… la sentía como un compañero al que le decía con la mirada ‘¿estás escuchando esto?’”. Esa interacción directa con el dispositivo narrativo, característica del género, transforma al camarógrafo en un testigo activo dentro de la historia y no solo en un observador invisible.

Doce versiones de un mismo plano

La producción también apostó por un método de rodaje poco convencional. Debido a que la cámara puede moverse en cualquier dirección, el set permanecía iluminado en todo momento para simular la luz natural de una oficina real. Esto permitió reducir tiempos técnicos y multiplicar tomas. Bonilla detalló que mientras en un rodaje tradicional se filman pocas repeticiones, aquí podían realizar hasta doce versiones de un mismo plano. “No se trataba de perfeccionar la primera, sino de buscar caminos alternativos”, explicó. Esa estrategia abrió espacio a la improvisación, elemento que el actor considera central para lograr reacciones auténticas de incomodidad o sorpresa.

De hecho, los directores incentivaban a los intérpretes a descolocar a sus compañeros durante escena para obtener respuestas genuinas. Muchas de esas intervenciones improvisadas terminaron siendo las elegidas para el corte final, lo que reforzó la sensación de espontaneidad. Sin embargo, el elenco insiste en que la libertad creativa partía de un trabajo previo sólido: los guiones atravesaron largos procesos de revisión y reescritura que permitieron improvisar sin perder estructura narrativa.

En cuanto al futuro del proyecto, la posibilidad de una segunda temporada aún es solo un deseo compartido. Ante la pregunta sobre si ya existía aprobación oficial, los actores respondieron entre risas: “Lo soñamos todos”, dejando claro que el destino de la serie dependerá de la recepción del público tras su estreno.

El reparto incluye a Edgar Villa, Alejandra Ley, Armando Espitia, Areli González, Juan Carlos Medellín, Paola Flores, Guillermo Quintanilla, Rodrigo Suárez, Quetzalli Cortés, Arturo Vinales y Alexa Zuart.

CT