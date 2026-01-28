El cantante y compositor colombiano Sebastián Yatra confirmó este miércoles su regreso a México con la gira latinoamericana “Entre Tanta Gente”, que recorrerá varias ciudades del país, ofreciendo a sus seguidores la oportunidad de disfrutar de sus éxitos en vivo, según informó la promotora Ocesa.

El intérprete, ganador de dos premios Latin Grammy, comenzará sus presentaciones el 23 de mayo en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, y concluirá el 20 de junio en el Auditorio Telmex de Guadalajara.

Durante esta gira visitará importantes plazas culturales y musicales de México, incluyendo Querétaro, San Luis Potosí, Mérida, Puebla, Torreón, Monterrey, Chiapas y León, consolidando así su presencia en todo el país.

En un comunicado, la promotora destacó que “tras una etapa internacional que incluyó una exitosa gira por España y el anuncio de la fase latinoamericana del tour, Yatra confirma ahora su paso por México, uno de los mercados clave en su trayectoria artística”, resaltando la importancia de México dentro de la carrera del colombiano.

La gira se enmarca en el universo creativo de su más reciente disco, “Milagro”, un proyecto compuesto por 17 canciones que representan una etapa de transformación personal y artística. Según Yatra, este álbum refleja “momentos de introspección, amor y aprendizaje, así como la evolución de mi sonido y mis colaboraciones con otros artistas latinos”.

Como adelanto del tour, Yatra lanzó recientemente su sencillo “La fkn vibra”, en colaboración con el cantante de música regional mexicana Xavi, quien fue reconocido en 2024 como Artista Nuevo del Año en los Premios Billboard Latinos. Esta fusión de géneros demuestra la intención del colombiano de explorar nuevas sonoridades y conectar con distintos públicos en Latinoamérica.

El momento de este regreso a México llega mientras Yatra atraviesa una etapa particularmente destacada en su carrera. Recientemente, el artista fue nominado a cuatro categorías del Premio Lo Nuestro, incluyendo Artista Masculino Pop, Canción del Año por “La Pelirroja”, Álbum del Año Pop/Urbano y Colaboración del Año por “2am”, junto a Bad Gyal, consolidando su relevancia en la música latina contemporánea.

¿Cuándo es la preventa?

La preventa de boletos para los conciertos en México se realizará los días 2 y 3 de febrero a través del portal de Ticketmaster México, mientras que la venta general abrirá a partir del 4 de febrero . La expectativa es alta, ya que Yatra cuenta con una base de fans muy activa y apasionada, y sus conciertos suelen agotarse rápidamente.

