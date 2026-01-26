La semana del lunes 26 de enero al domingo 1 de febrero de 2026 se presenta con movimientos energéticos que favorecen especialmente a algunos signos del zodiaco en temas relacionados con el amor y la estabilidad económica.

A continuación, los signos que destacan por su buena fortuna en el amor y el dinero durante este periodo.

Tauro

Esta semana resulta favorable para fortalecer vínculos afectivos y generar mayor estabilidad emocional. En el amor, se abren espacios para el diálogo y la consolidación de relaciones, mientras que quienes están solteros podrían recibir una propuesta interesante. En el aspecto económico, Tauro encuentra oportunidades para ordenar sus finanzas y tomar decisiones acertadas que favorecen el crecimiento a mediano plazo. La constancia será clave para aprovechar esta buena racha.

Leo

Leo atraviesa días positivos en el terreno sentimental, con momentos de reconocimiento, cercanía y muestras de afecto que fortalecen la confianza. Las relaciones se ven beneficiadas por una actitud más abierta y flexible. En el ámbito del dinero, pueden surgir oportunidades relacionadas con proyectos personales, acuerdos o propuestas laborales que mejoran la economía. La seguridad personal será un factor determinante para atraer resultados favorables.

Libra

El equilibrio que caracteriza a Libra se ve reforzado durante esta semana. En el amor, la comunicación fluye de manera clara, permitiendo resolver diferencias y afianzar compromisos. Para quienes buscan iniciar una relación, el entorno se muestra propicio. En lo económico, Libra puede recibir noticias positivas relacionadas con pagos, acuerdos o mejoras en la organización financiera. Tomar decisiones con calma será fundamental para mantener la estabilidad.

Sagitario

La energía de la semana impulsa a Sagitario a proyectarse con optimismo. En el plano afectivo, se favorecen los encuentros, las reconciliaciones y el fortalecimiento de la confianza mutua. En cuanto al dinero, es un periodo adecuado para planificar, revisar propuestas y avanzar en proyectos que comienzan a mostrar resultados. La claridad en los objetivos permitirá aprovechar mejor las oportunidades que se presenten.

Capricornio

Capricornio encuentra avances tanto en el amor como en el ámbito material. En las relaciones, se fortalece la estabilidad y el compromiso, favoreciendo acuerdos a largo plazo. En el terreno financiero, el esfuerzo sostenido comienza a rendir frutos, con mejoras visibles en la organización económica o en ingresos derivados del trabajo. La disciplina será la base para consolidar estos logros.

Acuario

Durante esta semana, Acuario se ve beneficiado por una energía de renovación. En el amor, surgen oportunidades para expresar sentimientos con mayor libertad y fortalecer la conexión emocional. En lo económico, las ideas innovadoras pueden abrir nuevas posibilidades de ingreso o crecimiento. El intercambio con personas afines será clave para activar esta buena racha.

Piscis

Piscis destaca por una sensibilidad que se traduce en mayor armonía en el amor. Las relaciones se fortalecen a través de la empatía y la comprensión mutua. En el aspecto financiero, es una semana favorable para organizar recursos y aprovechar oportunidades que surgen de manera gradual. Confiar en la intuición ayudará a tomar decisiones acertadas.

Con información de Mhoni Vidente

