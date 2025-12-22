Barry Manilow revela que padece cáncer de pulmón y pospone su gira de enero 2026

El cantante Barry Manilow anunció mediante un comunicado en sus redes sociales la lamentable noticia de que ha sido diagnosticado con cáncer de pulmón y que debe someterse a una intervención quirúrgica, por lo que tuvo que reprogramar las fechas de algunos de sus conciertos que estaban previstos para el mes de enero de 2026 en Estados Unidos.

Explicó en su comunicado que tras terminar sus cinco recientes conciertos navideños benéficos, —siendo este el séptimo año que los realiza— fue que recibió el diagnóstico, pues a pesar de que en el pasado estuvo seis semanas con bronquitis, más otras cinco semanas con una recaída, y superar esto, su médico le ordenó una resonancia magnética para asegurarse de que todo estuviera bien.

La prueba detectó "un punto canceroso" en su pulmón izquierdo que, según los médicos, debe ser extirpado.

"Es pura suerte -y un gran médico- que se haya encontrado tan pronto" , afirmó el artista, quien subrayó que los especialistas no creen que el cáncer se haya propagado.

“No habrá quimioterapia ni radiación. Solo sopa de pollo y reposiciones de ‘I Love Lucy’", bromeó en Instagram.

Manilow será operado a finales de diciembre y deberá guardar aproximadamente un mes de recuperación tras la cirugía, con lo que los conciertos que tenía programados para enero se aplazarán a entre febrero y abril.

INSTAGRAM/barrymanilowofficial

Barry se disculpó con sus seguidores por el cambio de fechas: "siento mucho que tengan que modificar sus planes", escribió en su comunicado, y aseguró que espera regresar a los escenarios en febrero, coincidiendo con su tradicional fin de semana de San Valentín en Las Vegas, donde mantiene una residencia permanente.

Asimismo, el artista aprovechó también para desear felices fiestas a sus seguidores y animó a todos a someterse a revisiones médicas "ante el más mínimo síntoma".

Manilow alcanzó la fama internacional en la década de 1970 gracias a una serie de éxitos que lo convirtieron en una de las figuras más populares del pop estadounidense, entre ellos “Mandy”, “Copacabana” y “Can't Smile Without you”, con un estilo melódico que vendió decenas de millones de discos y consolidó una carrera de más de cinco décadas.

KR