HBO Max llega con lo mejor del entretenimiento para la semana del 15 al 21 de junio; en estos días se estrena la tercera temporada de “La Casa del Dragón" una impactante serie dentro del universo de “Juego de Tronos” que algunos fieles seguidores esperar con ansias dicha continuación; mientras que por otro lado llega la cinta aterradora “Sting: Araña asesina” con la que no podrás dormir.

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“La Casa del Dragón" temporada 3 llega a HBO Max el 21 de junio

La tercera temporada de "House of the Dragon" retomará la historia exactamente donde concluyó la entrega anterior, con la guerra entre los bandos rivales a punto de alcanzar su etapa más sangrienta y decisiva.

Uno de los momentos más esperados será la Batalla de la Garganta (The Battle of the Gullet), un impresionante enfrentamiento naval que se desarrollará en el estrecho que separa las islas de Driftmark y Rocadragón de la costa de Westeros. Este choque promete convertirse en uno de los episodios más espectaculares de la serie.

Por su parte, Rhaenyra Targaryen, interpretada por Emma D’Arcy, llegará con una importante ventaja militar gracias a la incorporación de los llamados "dragonseeds", descendientes de sangre valyria capaces de montar dragones salvajes. Con este refuerzo, su ejército podría contar con siete u ocho dragones, siempre y cuando Rhaena consiga domar a Sheepstealer en el Valle de Arryn.

Mientras tanto, el bando de los Verdes también fortalece sus filas. El ejército de los Hightower avanza desde Antigua bajo el mando de Ormund Hightower, personaje interpretado por James Norton, acompañado por el príncipe Daeron y su dragón. A ellos se suma la imponente presencia de Aemond Targaryen y Vhagar, cuya fuerza y capacidad destructiva continúan representando una de las mayores amenazas en la lucha por el Trono de Hierro.

Cabe destacar que cada capítulo de “La Casa del Dragón" se estrenará cada domingo en punto de las 20:00 horas centro de México; te compartimos el calendario con las fechas exactas en las que se publicará cada episodio:

Capítulo 1: 21 de junio

Capítulo 2: 28 de junio

Capítulo 3: 5 de julio

Capítulo 4: 12 de julio

Capítulo 5: 19 de julio

Capítulo 6: 26 de julio

Capítulo 7: 2 de agosto

Capítulo 8 (Final de temporada): 9 de agosto .

“Sting: Araña asesina” llega a HBO Max el 19 de junio

Charlotte, una inquieta y desafiante niña de 12 años, encuentra una pequeña araña en el deteriorado edificio donde vive y decide adoptarla como mascota. Sin embargo, lo que parecía una inocente compañía pronto se convierte en una aterradora pesadilla cuando el arácnido comienza a crecer de forma descomunal y desarrolla un apetito imposible de saciar . Con el peligro acechando cada vez más cerca, Charlotte y su familia deberán luchar desesperadamente por sobrevivir antes de que sea demasiado tarde.

Estrenos de la semana en HBO Max

19 de junio- Sting: Araña asesina.

19 de junio- Parto maldito.

19 de junio- Jujutsu Kaizen (temporada 2).

21 de junio- La Casa del Dragón (temporada 3).

Nuevos episodios de la semana en HBO Max

La promesa.

Rick & Morty (temporada nueve).

Mentes extraordinarias.

Harry Potter: El podcast oficial de las películas.

CORTESIA/ HBO Max Latinoamérica

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