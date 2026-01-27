Harry Styles en México: ¿qué incluyen los paquetes VIP?

El cantante Harry Styles vuelve a México y esta vez con una doble cita. Tras el estreno de su nuevo sencillo "Aperture", el cantante británico confirmó su regreso a los escenarios mexicanos como parte de la gira "Together, Together".

La noticia causó gran expectativa entre sus fans, y eso pudo verse esta mañana cuando la venta de los boletos para verlo inició.

En redes sociales los fans ya han comenzado a filtrar los costos de las entradas, los cuales rondan de entre los mil y hasta los 15 mil pesos, dependiendo del lugar y el tipo.

¿Cuándo se presentará Harry Styles en México?

La última vez que el ex One Direction visitó nuestro país fue en noviembre del 2022, cuando trajo su "Love on Tour". Desde entonces, sus fans han tenido que esperar pacientes y esa espera está a punto de acabar.

Y es que Styles llegará al Estadio GNP Seguros los próximos 31 de julio y 1 de agosto, aunque se espera que se anuncien más fechas.

¿Cuánto cuestan los boletos para los conciertos de Harry Styles?

La venta de entradas arrancó este 26 de enero, con la preventa Beyond para clientes Banamex.

A pesar de ser una fase exclusiva, se registraron filas virtuales y, después de algunas horas, los accesos se agotaron.

Esta es la lista oficial de precios:

NARANJA C: $1,091.25

GENERAL C: $1,463.25

VERDE C: $2,205.25

GENERAL A: $2,579.25

GENERAL B: $2,579.25

NARANJA B: $2,827.25

VERDE B: $3,987.25

GNP: $4,191.25

PITS: $6,547.25

Mientras que los paquetes VIP tienen un costo de 15 mil 546 pesos.

¿Qué incluyen los paquetes VIP para los conciertos de Harry Styles?

Si estás considerando el realizar la compra de un paquete VIP, para alguna de las presentaciones que el cantante británico llevará a cabo en el Estadio GNP Seguros, pero aun no sabes que beneficios especiales incluye, a continuación te lo informamos.

El paquete Together, que es el que cuenta con la experiencia VIP de mayor alcance disponible, incluye lo siguiente:

Un boleto general de pie en zonas Circle o Disco (las cuales serán las dos zonas más cercanas al escenario).

Acceso con fast pass a la tienda pop-up oficial con horario preferente asignado.

Acceso al Together VIP Lounge previo al concierto, con bocadillos ligeros y cocteles o mocktails de especialidad, con un token de bebida incluido.

Un laminado VIP Together conmemorativo.

Paquete de regalo con artículos de merchandising exclusivos.

Oportunidad de fotografía frente al fondo oficial VIP.

Equipo de concierge VIP disponible.

Cabe resaltar, que el paquete VIP no incluye convivencia ni participación con Harry Styles.

Las próximas preventas serán, este 27 de enero para clientes Priority, el 28 para todos los tarjetahabientes Banamex; mientras que la venta general iniciará el 29 de enero en punto de las 11:00 horas.

Con información de El Universal

CT