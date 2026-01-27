Cine GRATIS en Zapopan; conoce las fechas y películas

El Gobierno de Zapopan informó que como parte del impulso al intercambio cultural entre Francia y el municipio, la Alianza Francesa de Guadalajara, en coordinación con Cultura Zapopan, anunció un nuevo Ciclo de Cine Francés que llevará a la pantalla lo mejor del cine contemporáneo y clásico del país europeo.

Las proyecciones se realizarán en el Centro Cultural Constitución, con entrada libre para todo el público, y comenzarán a las 19:30 horas, consolidando este recinto como un punto de encuentro para el diálogo cultural y la reflexión a través del séptimo arte.

La iniciativa busca acercar al público zapopano a nuevas narrativas, miradas y sensibilidades del cine francés, como parte de un compromiso conjunto por fortalecer los lazos culturales internacionales y ampliar el acceso a expresiones artísticas de calidad.

Al respecto, la directora general de la Alianza Francesa de Guadalajara, Amandine Weber, destacó que abrir espacios para la exhibición de cine francés es apostar por una cultura viva, accesible y en constante diálogo con la ciudad.

Subrayó además que estas alianzas permiten que el cine circule, llegue a nuevos públicos y habite espacios culturales como el Centro Cultural Constitución, al tiempo que invitó a la ciudadanía a disfrutar “un nuevo rincón de Francia en Zapopan”.

Fechas y películas

El ciclo arranca este 27 de enero con “Maya, Give Me a Title” (Maya, dame un título), dirigida por Michel Gondry y que se estrenó en 2024, esta cinta de animación y comedia, con duración de poco más de una hora, ofrece una propuesta poética que surge de la relación a distancia entre una niña y su padre.

La programación continúa el 24 de febrero con "Le roman de Jim” (La historia de Jim), del director Jean-Marie Larrieu. Se trata de un drama de ficción estrenado en 2024 que, durante 1 hora y 41 minutos, aborda con sensibilidad temas como la paternidad, el amor y los vínculos inesperados.

Recuerda que la proyección de ambas películas es en el Centro Cultural Constitución con ubicación en: Avenida Manuel M. Diéguez 369, esquina con Venustiano Carranza, en la Colonia Constitución, a las 19:30 horas.

NA