La expectación crece entre los aficionados al teatro en Guadalajara y la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), pues a partir de mañana, lunes 2 de febrero, a las 10:00 a.m. (hora centro), se abrirá la venta general de boletos para la función de “El Tenorio Cómico” programada el 22 de abril de 2026 en el Teatro Galerías de Zapopan.

La obra, una comedia inspirada en el clásico Don Juan Tenorio, ha tomado fuerza en la cartelera nacional por su estilo irreverente y su mezcla de humor con referencias de la cultura popular mexicana. La producción ha convocado en distintas fechas a un público amplio, tanto en la Ciudad de México como en otras plazas del interior de la República.

Elenco confirmado para la temporada 2025-2026

Freddy Ortega (Los Mascabrothers)

Germán Ortega (Los Mascabrothers)

Raúl Araiza

Ariel “Albertano” Miramontes

Abelito

Ricardo Margaleff

Wendy Guevara

Karina Torres

Paola Suárez

Vanessa Labios 4K

María Elena Saldaña

Indio Brayan

Lenny Zundel

Pepe Magaña

José Luis Guarneros

Pierre Angelo

Según la programación publicada en la plataforma de venta, la función en Teatro Galerías se realizará el miércoles 22 de abril a las 9:00 p.m. y los boletos estarán disponibles para compra general en Ticketmaster desde las 10:00 a.m. de mañana.

Esta apertura de venta representa una oportunidad para quienes desean asegurar lugares en un espectáculo que suele atraer gran demanda. El Teatro Galerías es una de las sedes destacadas en Zapopan para puestas en escena y conciertos, y ya figura en su calendario junto a otros eventos programados durante abril y los meses siguientes.

Debido a que las funciones anteriores de “El Tenorio Cómico” han sido ofrecidas con diversas configuraciones de elenco y en múltiples fechas, se recomienda a los interesados revisar con anticipación la disponibilidad y anticipar la compra en cuanto inicie la venta general para evitar filas virtuales o agotados.

La apertura oficial de boletas mañana a las 10:00 a.m. está marcada como un momento clave para quienes planean asistir a esta representación teatral en Zapopan.

