Llega febrero y con este los esperados estrenos que van desde series, la continuidad de algunas de éstas, películas y documentales. Consulta en este espacio las tramas de los nuevos contenidos más esperados y agenda la fecha de su lanzamiento.

El abogado del lincoln: Temporada 4. ESPECIAL/NETFLIX.

El abogado del lincoln: Temporada 4

La serie de misterio y drama estrena su cuarta temporada en Netflix el próximo 5 de febrero. En esta entrega, Mickey deberá enfrentarse a una implacable fiscal cuando es acusado de un homicidio que no cometió. Mientras lucha por probar su inocencia, deberá descubrir al verdadero asesino y salvar el bufete.

La reina del ajedrez. ESPECIAL/NETFLIX.

La reina del ajedrez

Es una película documental deportiva que Netflix lanzará el 6 de febrero. En este documental, Judit Polgár, prodigio del ajedrez, enfrenta dudas, parcialidades y al invencible Garry Kasparov para reclamar su lugar entre los grandes de todos los tiempos. Dirigida por Rory Kennedy.

El museo de la inocencia. ESPECIAL/NETFLIX.

El museo de la inocencia

Es una serie romántica de drama, originaria de Turquía, que estará disponible a partir del 13 de febrero en Netflix. Basada en la aclamada novela de Orhan Pamuk, la historia narra la tempestuosa historia de amor entre Kemal, integrante de una de las familias más acaudaladas de Estambul, y Füsun, una joven y humilde pariente lejana, a comienzos de los años setenta.

El vínculo sueco. ESPECIAL/NETFLIX.

El vínculo sueco

Es una película que se podrá ver desde el 19 de febrero en Netflix. En esta historia de la vida real poco conocida, un burócrata sueco se convierte en héroe al intentar salvar a judíos durante los días más oscuros de la Segunda Guerra Mundial.

Bridgerton: Temporada 4 Parte 2. ESPECIAL/NETFLIX.

Bridgerton: Temporada 4 Parte 2

La serie de romance lanzará los últimos cuatro episodios de la cuarta temporada el 26 de febrero en Netflix. Ahora, en la parte dos, cuando el destino vuelve a cruzar los caminos de Benedict y Sophie, Benedict se debatirá entre el afecto que siente por la intrigante criada y la fantasía de la señorita del vestido de plateado, sin saber que son la misma persona.

XM