El actor puertorriqueño Benicio del Toro ha recibido una nominación a los premios BAFTA, los más importantes del cine británico, en la categoría de mejor actor de reparto por su interpretación en la comedia negra 'One Battle After Another' ('Una batalla tras otra'), según anunció este martes la Academia Británica de Cine y Televisión.

Del Toro optará el próximo 22 de febrero al galardón en la misma categoría con su compañero de reparto Sean Penn, además de Jacob Elordi ('Frankenstein'), Paul Mescal ('Hamnet'), Peter Mullan ('I Swear') y Stellan Skarsgard ('Valor sentimental').

El actor puertorriqueño acumula así su cuarta nominación a los BAFTA y buscará añadir a su palmarés su segunda máscara dorada, después de haberse proclamado como mejor actor de reparto por 'Traffic' en 2001.

En 'Una batalla tras otra', a cargo del director estadounidense Paul Thomas Anderson, del Toro interpreta a St. Carlos, un personaje clave en la trama, descrito como un sensei de kárate y protector de la comunidad indocumentada de Baktan Cross.

La película parte de la adaptación cinematográfica de una novela, que mezcla el suspense de acción con tintes de comedia negra. Protagonizada por Leonardo DiCaprio, combina acción con un retrato íntimo de la ambición y la rivalidad.

'Una batalla tras otra' parte como la gran favorita para esta 79 edición de los premios BAFTA, acumulando un total de 14 nominaciones.

Los actores Aimee Lou Wood y David Jonsson fueron los encargados de anunciar las nominaciones en una ceremonia celebrada este martes en la sede de BAFTA, en el centro de Londres.

La ceremonia de entrega de la 79 edición de los premios BAFTA, presentada por primera vez por el actor y presentador escocés Alan Cumming, tendrá lugar el próximo 22 de febrero en el Royal Festival Hall de Londres.

AO

