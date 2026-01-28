Grammy 2026: Todos los detalles de la ceremonia, nominados y actuaciones imperdibles

La edición 68 de los Premios Grammy se celebrará este domingo en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, y promete ser una de las ceremonias más espectaculares de los últimos años. La gala reunirá a los artistas más destacados de la industria musical mundial y contará con actuaciones en vivo, nominaciones de alto nivel y momentos especiales que marcarán la historia del evento.

Entre los artistas más esperados se encuentra Justin Bieber, quien por primera vez se presentará en los Grammy. El cantante canadiense llega con cuatro nominaciones: Álbum del Año por Swag, Mejor Interpretación Pop Solista por DAISIES, Mejor Álbum Vocal Pop también por Swag, y Mejor Interpretación de R&B por YUKON.

La Academia de la Grabación confirmó su participación este miércoles, sumándose a un cartel ya anunciado que incluye a Sabrina Carpenter, Clipse y Pharrell Williams, así como todos los nominados a Mejor Artista Nuevo.

La ceremonia será conducida por Trevor Noah, quien regresa por sexta vez como presentador. La transmisión en vivo se podrá seguir por CBS Television Network en Estados Unidos y en streaming a través de Paramount+, lo que permitirá que millones de espectadores en todo el mundo disfruten de la entrega de premios y de las actuaciones de los artistas más influyentes del momento.

El rapero Kendrick Lamar lidera la lista de nominados con nueve candidaturas, seguido por Lady Gaga, Cirkut y Jack Antonoff con siete cada uno. La estrella puertorriqueña Bad Bunny también se perfila como una de las grandes favoritas, con seis nominaciones en distintas categorías.

Además de Bieber, la gala contará con una serie de actuaciones en vivo que mezclan géneros como pop, R&B, rap y música latina, ofreciendo un espectáculo diverso y dinámico. Los Grammy 2026 no solo reconocen a los artistas consagrados, sino que también buscan dar visibilidad a talentos emergentes y nuevas tendencias de la música global.

La alfombra roja comenzará a las 4:00 PM, mientras que la gala iniciará a las 6:00 PM. En México, la transmisión podrá verse a través de TNT y la plataforma HBO Max.

