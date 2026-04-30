PlayStation aclara rumores y la polémica sobre el DRM en los juegos digitales de PS4 y PS5

Tras varios días de incertidumbre y especulación en redes sociales, Sony rompió el silencio y salió a aclarar la controversia en torno al sistema de gestión de licencias (DRM) en sus consolas PlayStation 5 y PlayStation 4.

Lo que comenzó como una alerta confusa terminó desatando una ola de desinformación que puso en duda la permanencia de las bibliotecas digitales de millones de usuarios.

La polémica surgió luego de que algunos jugadores detectaran un mensaje en pantalla que sugería la necesidad de verificar periódicamente las licencias de juegos digitales. La interpretación se viralizó rápidamente: muchos asumieron que los títulos podrían “caducar” si la consola no se conectaba a internet durante cierto tiempo, lo que generó preocupación generalizada en foros y plataformas como Discord y X.

PlayStation aclara que el funcionamiento del DRM no ha cambiado

Sin embargo, la compañía desmintió estas versiones y aseguró que el funcionamiento del DRM no ha cambiado. De acuerdo con el comunicado, basta con iniciar sesión una sola vez en PlayStation Network con la cuenta que adquirió el juego para validar la licencia. No existe un límite de 30 días ni la obligación de realizar verificaciones constantes, como se llegó a especular.

El malentendido, reconoció implícitamente la empresa, tuvo origen en la redacción poco clara del aviso mostrado en la consola. La situación evidenció la sensibilidad de los usuarios frente a cualquier cambio relacionado con la propiedad digital, en un contexto donde la confianza en las plataformas ha sido golpeada por antecedentes en la industria.

Casos como la retirada de contenidos en servicios digitales o el cierre de tiendas virtuales han alimentado la percepción de que comprar un videojuego en formato digital no garantiza su posesión permanente. Episodios protagonizados por compañías como Ubisoft, Microsoft o Nintendo han reforzado esa desconfianza entre los jugadores.

Aunque en esta ocasión se trató de una falsa alarma, el debate de fondo permanece vigente: ¿qué ocurre con las bibliotecas digitales a largo plazo? Por ahora, Sony insiste en que los juegos adquiridos seguirán disponibles bajo las condiciones actuales. No obstante, el tema ya ha captado la atención de reguladores internacionales, como la Comisión Europea, que analiza el alcance de los derechos de los consumidores en el entorno digital.

Mientras tanto, la compañía logró contener la polémica, aunque dejó en evidencia que, en la era digital, la confianza del usuario puede tambalearse con un solo mensaje mal comunicado.

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