Por más que pasen los años, la música no dejará de ocupar un lugar importante en el contenido consumido por los usuarios de Internet, tanto en plataformas de streaming como en aplicaciones y en las mismas búsquedas de Google.

Para explicar este panorama, la empresa californiana ha lanzado su recuento "Google Year in Search 2025", donde se incluyen los temas más buscados del año, por ejemplo, recetas de cocina, noticias, artistas, libros, películas y mucho más, a nivel global.

Lee también: Estos son los famosos que murieron en lo que va del 2025

Si eres aficionado de la música, entonces sigue leyendo porque hoy te presentaremos el top 10 de las letras de canciones que despertaron el interés en el mundo y que pusieron a cantar a millones de personas.

Las 10 canciones más buscadas en Google este 2025

Una de las categorías del informe de Google es “letras de canciones”. Esta búsqueda no solo se centra en aprender o traducir una lírica, sino que también refleja el interés de los usuarios por conocer el significado y darle una interpretación a la música de sus artistas favoritos.

En el primer lugar se encuentra “DtMF” de Bad Bunny. De hecho, el puertorriqueño se encuentra dando una serie de conciertos en México como parte de su tour "Debí Tirar Más Fotos", y no ha dejado de ser escuchado en todo el año.

De manera particular, la canción "DtMF" refleja la importancia de aprovechar el tiempo con los seres queridos y abrazar la nostalgia por quienes ya no están. Otro dato curioso es que este sencillo incluso se convirtió en trend en TikTok.

El recuento de Google sigue con la canción "Tabola Bale” de Silet Open Up, tema que llamó la atención por su ritmo pegajoso y traducción al español, ya que es originario de Indonesia.

En tercer lugar se encuentra “Ordinary” de Alex Warren, una canción romántica que refleja el poder de transformar lo más cotidiano en algo fuera del mundo y mágico, sobre todo cuando se está enamorado.

Y la estrella de pop Taylor Swift también cuenta con varias canciones en el ranking. Las letras de “Eldest Daughter”, “Fate of Ophelia” y “Opalite", que hacen una exploración íntima y emocional, lograron conectar profundamente con los fans.

Te puede interesar: Estos fueron los mayores protagonistas del año 2025

Otros temas buscados son Mandopop “跳楼机 (Drop Tower)” de LBI y “Soda Pop” de Saja Boys, canción con la que "KPop Demon Hunters" se convirtió en un fenómeno global.

El top completo queda de la siguiente manera:

DtMF - Bad Bunny Tabola Bale - Silet Open Up Ordinary - Alex Warren Gabriela - Katseye Eldest Daughter - Taylor Swift Fate Of Ophelia - Taylor SwiftFate Of Ophelia - Taylor SwiftSearch it Opalite - Taylor Swift Father Figure - Taylor Swift 跳楼机 (Drop Tower) - LBI Soda Pop - Saja Boys (KPop Demon Hunters)

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

AS