El detalle oculto que nadie vio en el nuevo trailer de "Avengers: Doomsday"

El último tráiler de Avengers: Doomsday, además de causar furor entre los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), confirmó el regreso de los X-Men, fusionando personajes de la era Fox con los principales del MCU.

El tercer avance oficial, mostró a algunos personajes claves que establecen su presencia en la película: Charles Xavier, Magneto y Cíclope. Se puede observar la Mansión X vacía y descuidada mientras los viejos amigos juegan una partida de ajedrez.

Posteriormente, aparece Cíclope, quien retira su visor y utiliza un rayo óptico de máxima potencia en medio de lo que parece ser una batalla. El adelanto concluye con la leyenda “Los X-Men regresarán…”



La confirmación de este “crossover” aumenta las expectativas de los fans de Marvel. Asimismo, el haber incluido a los X-Men en la cinta se entiende como una estrategia del estudio para incorporar a personajes de la franquicia anterior.

El detalle que nadie notó en el tráiler

Los tres personajes que protagonizan el tercer bloque de avances de Avengers: Doomsday no es lo único que llama la atención, ya que hay un detalle oculto que tal vez muchos no notaron.

El creador de contenido Agente Geek, recientemente subió un video en donde revela algo que probablemente muchos fanáticos perdieron de vista:

En el fragmento donde Cíclope descarga su energía hacia el cielo, durante un breve instante se observan unos pies gigantes, camuflados con las nubes de polvo. Según el creador de contenido, esto no es cualquier cosa, pues asegura, estas figuras gigantes son los Centinelas, personajes que aparecen en X-Men: Días del futuro pasado durante Apocalipsis. Sin embargo, estos habrían sido rediseñados para su participación en el MCU, siendo más allegados a la versión de la serie animada de X-Men 97.

Este detalle podría ser la confirmación de que Dr. Doom habría destruido la escuela de mutantes de Xavier, utilizando a los Centinelas. Por ello, al principio del tráiler aparece la mansión en ruinas, dando a entender que varios estudiantes e integrantes de los X-Men fueron eliminados.

Siguiendo esta hipótesis, esto implicaría el final definitivo de los X-Men de Fox en Avengers: Doomsday , aunque todavía es muy pronto para saberlo.

La nueva película de Marvel será estrenada el próximo 17 de diciembre del 2026, por lo que los fanáticos están ansiosos por ver la nueva cinta, debido a que la espera será larga y las dudas van incrementando.

