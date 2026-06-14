¿Quién era Gaspi, youtuber reportado como fallecido tras un choque de helicópteros en Brasil?

Hoy, el mundo digital se encuentra en suspenso tras los fuertes rumores y declaraciones por parte de medios de comunicación que anuncian la muerte del youtuber argentino Gaspi y el cantante Oliver Tree en un brutal choque de helicópteros en Brasil.

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El trágico siniestro aéreo ocurrió este domingo por la mañana, dejando un saldo irreparable de seis personas fallecidas y ningún sobreviviente. La noticia generó una profunda conmoción internacional, especialmente entre los millones de seguidores que ambos creadores de contenido acumulaban en sus diversas plataformas digitales.

Las autoridades policiales y aeronáuticas confirmaron que el fatal accidente tuvo lugar exactamente a las 8:59, hora local de Brasil. Dos aeronaves privadas colisionaron violentamente en pleno vuelo sobre el cielo carioca, desatando el pánico absoluto entre los residentes y transeúntes de la zona afectada.

El escenario principal de este desastre fue el exclusivo y concurrido barrio de Recreio dos Bandeirantes, ubicado estratégicamente en la zona oeste de Río de Janeiro. Los pesados restos de las aeronaves cayeron sin control sobre un área comercial que a esa hora ya registraba movimiento.

El impacto y la destrucción en tierra

Uno de los helicópteros siniestrados se precipitó directamente sobre el estacionamiento al aire libre de una conocida concesionaria de vehículos eléctricos. El lugar, situado sobre la transitada Avenida das Américas, sufrió un impacto devastador que generó una explosión inmediata y ensordecedora.

Este violento choque contra el pavimento provocó un incendio de gran magnitud que se propagó rápidamente, destruyendo por completo alrededor de 20 automóviles estacionados. Las llamas incontrolables obligaron a los vecinos a evacuar los perímetros cercanos por temor a nuevas explosiones en cadena.

Producto de la combustión de los vehículos y el combustible de la aeronave, una extensa columna de humo negro y espeso se elevó rápidamente hacia el cielo. Esta señal de alarma fue visible desde distintos puntos turísticos y residenciales de la ciudad carioca.

El portavoz oficial del Cuerpo de Bomberos, Fabio Contreiras, detalló a la prensa que los equipos de rescate y emergencias llegaron rápidamente al lugar del siniestro. Al inspeccionar la zona cero, los rescatistas localizaron inicialmente cinco cuerpos calcinados dentro de una de las aeronaves involucradas.

La investigación oficial y el peritaje técnico quedaron a cargo del Cenipa (Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos). Este organismo especializado, perteneciente a la Fuerza Aérea Brasileña, buscará determinar con exactitud las causas mecánicas o humanas que llevaron a esta fatal colisión.

Además del incendio principal en la concesionaria, el fuerte impacto en el aire provocó la peligrosa dispersión de múltiples restos de las aeronaves. Varios fragmentos metálicos afilados fueron hallados en terrenos baldíos cercanos e incluso sobre los techos de edificios residenciales aledaños.

Quiénes es Gaspi, youtuber y presunta víctima del accidente

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Entre las víctimas fatales identificadas por la Policía Civil se encuentra Gaspar Prim Díaz, de 23 años, conocido popularmente en internet como Gaspi. El joven se había consolidado como uno de los creadores de contenido más irreverentes, polémicos y populares de la República Argentina.

Gaspi construyó una enorme y fiel audiencia de casi 7 millones y medio de seguidores gracias a sus particulares videos de humor callejero extremo. Sus entrevistas improvisadas a desconocidos y su clásico saludo "buenass" se habían convertido en una auténtica marca registrada de la cultura web.

Otra de las grandes figuras internacionales que perdió la vida en este vuelo fue el excéntrico cantante y productor estadounidense Oliver Tree, de 32 años. El reconocido artista se encontraba de paso en Río de Janeiro en medio de su exitosa gira mundial de conciertos.

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Según los reportes de la prensa local, Oliver Tree había viajado a Brasil tras haberse presentado recientemente con gran éxito en Chile. Su presencia en el helicóptero junto al youtuber argentino sugiere que ambos talentos se encontraban colaborando en algún proyecto audiovisual conjunto.

La trágica lista de pasajeros fallecidos también incluye al talentoso director argentino de videos musicales Lucas Vignale. Su participación en este viaje refuerza la teoría de que el grupo de artistas estaba produciendo material exclusivo para sus redes sociales o un nuevo videoclip musical.

El cuarto pasajero civil identificado por las autoridades forenses fue Lucas Brito Chaves, también conocido en el medio artístico sudamericano como Lucas Frota. Él era un reconocido y respetado productor musical brasileño que oficiaba de anfitrión y acompañaba a los artistas internacionales en este fatídico recorrido.

Finalmente, las autoridades aeronáuticas revelaron la identidad de los dos experimentados pilotos que comandaban las aeronaves siniestradas esa mañana. Se trata de Alexandre Souza, quien manejaba el primer helicóptero con los pasajeros, y Charles Marsillac, a cargo de la segunda unidad que viajaba sin ocupantes adicionales.

La devastadora noticia sobre la presunta muerte de Gaspi y Oliver Tree ha saturado las principales redes sociales con miles de mensajes de incredulidad, dolor y profunda tristeza. Fanáticos de todo el mundo han comenzado a compartir sus videos y canciones favoritas a modo de sentido homenaje póstumo.

Mientras tanto, las autoridades brasileñas continúan trabajando arduamente en la remoción de escombros calcinados y la compleja identificación forense de los cuerpos. Este trágico 14 de junio de 2026 quedará marcado para siempre como un día oscuro en la historia del internet y la música contemporánea.

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Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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