Aquellos que disfrutan de las comedias románticas la película Eternidad es la opción para ti en las salas de cine de la ciudad.

Eternidad. ESPECIAL/CINÉPOLIS DISTRIBUCIÓN.

La trama ocurre en un más allá, donde las almas deciden su eternidad en una semana. Joan deberá elegir entre el hombre con quien compartió su vida, y su primer amor, quien murió joven y lleva décadas esperándola.

Entre el pasado y lo que aún le resulta familiar, enfrenta un conflicto sin respuestas sencillas.

Eternidad

(Eternity)

De David Freyne.

Con Elizabeth Olsen, Miles Teller, Callum Turner, John Early, Christie Burke.

Estados Unidos, 2025.

