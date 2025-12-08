Lunes, 08 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “Eternidad”

A quienes les gustan las comedias románticas la película Eternidad es una de las opciones de la cartelera de cine actual

Por: Xochitl Martínez

"Eternidad" ya se puede ver en las salas de cine tapatías. ESPECIAL/CINÉPOLIS DISTRIBUCIÓN.

Aquellos que disfrutan de las comedias románticas la película Eternidad es la opción para ti en las salas de cine de la ciudad.

Eternidad. ESPECIAL/CINÉPOLIS DISTRIBUCIÓN.

La trama ocurre en un más allá, donde las almas deciden su eternidad en una semana. Joan deberá elegir entre el hombre con quien compartió su vida, y su primer amor, quien murió joven y lleva décadas esperándola.

Eternidad. ESPECIAL/CINÉPOLIS DISTRIBUCIÓN.

Entre el pasado y lo que aún le resulta familiar, enfrenta un conflicto sin respuestas sencillas.

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “Borrón y vida nueva”

Eternidad

(Eternity)

De David Freyne.

Con Elizabeth Olsen, Miles Teller, Callum Turner, John Early, Christie Burke.

Estados Unidos, 2025.

XM

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones