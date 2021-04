Andrea Legarreta y Erik Rubín celebran los 16 años de su hija Mia

Mía, hija de Erik Rubín y Andrea Legarreta, cumple hoy 16 años rodeada de amor y apapachos de su familia, quienes a través de redes sociales le han expresado su cariño y admiración.

La conductora de "Hoy" posteó una fotografía de Mía que acompañó con un emotivo mensaje en el que le recuerda cómo con su llegada le cumplió uno de sus mayores sueños, ser mamá.

"¡Dulces 16 princesa Mía!. ¡Qué emoción tan grande celebrar tus 16 años de vida mi amor! Te lo he dicho una y 1000 veces, celebro cada segundo de tu dulce existencia... Anhelaba tanto ser mamá, ¡te soñé tantas veces! Y el buen Dios nos premió por partida doble y nos envió a dos seres hermosos y llenos de magia... Primero con tu llegada, le diste un sentido a nuestras vida que jamás imaginé. Y después tu hermosa y adorable hermanita Nina... ¡Uff! No cabe duda de que Dios nos ama. Agradezco tu dulce mirada que sonríe y habla sin hablar, tu sonrisa que me hace sentir que todo está bien, que vale la pena seguir adelante pase lo que pase y que quizás no lo hemos hecho tan mal en el aprendizaje de ser papás... Agradezco tu bondad y capacidad de sorprenderte y valorar y agradecer los regalos de la vida, esos que el dinero no compra... Agradezco a la tierna, curiosa y paciente bebé, que me enseñó a ser mamá... Agradezco también a la dulce, alegre, coqueta y juguetona niñita que no paraba de cantar, sonreír y proteger a su hermanita... Y agradezco hoy por la bella jovencita, llena de madurez y bondad, que se mantiene dulce y alegre, que sabe ser agradecida, empática, generosa, disciplinada, respetuosa y soñadora... Y que además, no deja de deleitarnos con su bella voz y canto que interminable", se lee en la primera parte de su emotivo mensaje.

Finalmente, Legarreta agregó:

"Dios te bendiga siempre, cada instante de tu vida amor lindo, nunca dejes de creer en tu valor, talento y fortaleza, aunque existan algunos seres que quieren hacerte sentir lo contrario... la luz siempre incomoda a los que están en la oscuridad y tú eres LUZ ... ¡Estoy tan orgullosa de ti! Soy muy feliz de ser tu má, siempre, siempre, siempre, estaré a tu lado... ¡Te amo infinito! Que sea un gran año lleno de sueños cumplidos amor y mucha salud".

INSTAGRAM / andrealegarreta

El cantante Erik Rubín también compartió en redes su felicitación, la cual acompañó con tres de fotografías, en la primera de ellas aparece cargando a Mía cuando era bebé.

"Mi niña. Veo esta imagen y la tengo tan presente que parece que fue ayer. Tengo presente cada pequeño detalle de ese día. Me queda claro que tenemos una conexión muy fuerte. Te agradezco tu confianza, me encanta poder platicar contigo sobre cualquier tema, eres un ser de luz, sensible, inteligente, amorosa, simpática y talentosa. Sabes que cuentas conmigo para lo que sea. Que afortunados quienes sepan conquistar tu corazón. Eres un ser muy valioso. Te amo y admiro profundamente mi niña!! Que sea un año memorable... Felices 16!! Con todo mi amor, tu Pá".

INSTAGRAM / erikrubinoficial

Mía, otro talento en la familia

Cada vez que le preguntaban a Erik Rubín sobre cuándo haría algo musical junto a su hija mayor, Mía, él no lograba imaginarlo. Siendo una persona receptiva esperaba que el momento o la canción ideal llegaran.

Fue hasta esta época de pandemia que a partir de una proposición tomó forma el proyecto en el que Mía debutó en la música: Raíces, un show virtual en el que ambos interpretaron canciones con esencia latina.

"Trato de mantenerme muy perceptivo y en cuanto me hicieron este comentario y empecé a idear lo que podíamos hacer, es cuando nos vi juntos, donde podíamos cantar varias canciones, porque no sólo cantamos temas de mi repertorio sino de otros grandes artistas latinos", contó Érik Rubín en una entrevista con EL UNIVERSAL en diciembre de 2020.

Mía considera una bendición trabajar en familia y asegura que más que nerviosa se siente muy entusiasmada de esta nueva etapa en su vida, en la que ya ha encantado a más de uno con su voz.

