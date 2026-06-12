Después de diez años alejado de la ficción cinematográfica, Oliver Stone está de regreso. Y lo hace a lo grande: con una producción internacional, un reparto estelar y una historia que el propio realizador define como una de las más ambiciosas de toda su carrera.

La película se titula “White Lies” y acaba de concluir un extenso rodaje que se desarrolló durante casi tres meses entre Tailandia, Roma y Bulgaria. El proyecto marca el retorno de Stone a la dirección de largometrajes de ficción y reúne a figuras de varias generaciones de Hollywood.

El regreso de Douglas

La noticia más llamativa es la participación de Michael Douglas. El actor, de 81 años, había reducido notablemente su actividad profesional y había dejado entrever su retiro de la actuación.

Sin embargo, aceptó volver a ponerse frente a las cámaras para reunirse con Stone, el director con el que construyó una de las alianzas más recordadas del cine de los años ochenta.

La relación entre ambos está marcada por “Wall Street” (1987), película que convirtió a Douglas en el icónico Gordon Gekko y le valió el Oscar como Mejor Actor. Aquella colaboración consolidó una sociedad artística que ahora encuentra una nueva oportunidad casi cuatro décadas después.



Una apuesta monumental

Stone, que cumplió 79 años, no ha ocultado la magnitud del desafío. Según explicó durante la producción, considera que “White Lies” podría ser el proyecto más complejo y ambicioso de toda su trayectoria. Incluso, ha insinuado que podría convertirse en su última gran película de ficción.

La afirmación no es menor si se considera la carrera del cineasta, responsable de títulos como “Platoon”, “Nacido el 4 de julio”, “JFK”, “The Doors” y “Wall Street”, obras que definieron buena parte del cine político y social estadounidense de las últimas décadas.

Un reparto de lujo

Junto a Douglas aparece un elenco de primer nivel integrado por Willem Dafoe, Josh Hartnett, Ellen Barkin, Leila George, Yvonne Chapman y Homer Gere. La combinación de veteranos intérpretes con actores de distintas generaciones refleja la escala internacional que Stone busca imprimir al proyecto.

Aunque los detalles argumentales permanecen bajo reserva, la producción ha despertado expectativas por el perfil de sus protagonistas y por el regreso de un director que durante los últimos años se concentró principalmente en documentales y trabajos de carácter político.

El peso de una ausencia

La vuelta de Stone adquiere especial relevancia porque su última película de ficción para la pantalla grande fue “Snowden”, estrenada en 2016. Desde entonces, el realizador se mantuvo activo en proyectos documentales, pero lejos del tipo de producciones narrativas que le dieron fama mundial.

En una industria dominada por franquicias, superhéroes y plataformas de streaming, el retorno de una figura asociada al cine de autor y a las grandes historias políticas aparece como un acontecimiento singular.

Por ahora, “White Lies” se encuentra en etapa de posproducción y todavía no tiene fecha oficial de estreno. Sin embargo, la expectativa ya está instalada.

No sólo porque marca el regreso de Oliver Stone después de una década, sino porque reúne nuevamente al cineasta con Michael Douglas, una dupla que dejó una huella profunda en Hollywood. Si las palabras del director se cumplen y esta termina siendo su última gran película, Stone parece decidido a despedirse con la obra más ambiciosa de su carrera.

CT