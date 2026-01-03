Sábado, 03 de Enero 2026

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “Song Sung Blue: Sueño Inquebrantable”

Quienes disfrutan las películas basadas en historias reales la película Song Sung Blue: Sueño Inquebrantable es una buena opción para ver en la pantalla grande

Por: Xochitl Martínez

"Song Sung Blue: Sueño Inquebrantable" ya está en la cartelera de cine de la ciudad. ESPECIAL/UNIVERSAL PICTURES.

Song Sung Blue: Sueño Inquebrantable. ESPECIAL/UNIVERSAL PICTURES.

La trama protagonizada por Hugh Jackman y Kate Hudson, se basa en la historia real de dos músicos de poca fortuna, Mike y Claire, quienes se lanzan con ilusión a formar una banda tributo a Neil Diamond.

Song Sung Blue: Sueño Inquebrantable. ESPECIAL/UNIVERSAL PICTURES.

De esta manera, demuestran que nunca es demasiado tarde para encontrar el amor y cumplir sus sueños.

Si te gustan los dramas intensos y/o la música Neil Diamond no te la querrás perder.

Song Sung Blue: Sueño Inquebrantable

(Song Sung Blue)

De Craig Brewer.

Con Hugh Jackman, Kate Hudson, Michael Imperioli, Fisher Stevens, Jim Belushi, Ella Anderson, King Princess, Mustafa Shakir, Hudson Hilbert Hensley

Estados Unidos, 2025.

