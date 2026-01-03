Sábado, 03 de Enero 2026

Entretenimiento |

La Divaza reacciona a la captura de Maduro en Venezuela

La figura mediática venezolana se expresó a través de su perfil oficial de Instagram

Por: SUN .

"La Divaza" celebró la captura del mandatario venezolano, pues "Venezuela es libre", según el creador de contenido. ESPECIAL / INSTAGRAM @ladivaza / EFE

Esta madrugada del sábado 3 de enero se registró un ataque múltiple en Venezuela que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, según informó el presidente Donald Trump, quien también confesó que se esperaba una nueva jornada de ataques en las próximas horas, sin embargo, por ahora dicho operativo se ha pasuado.

Por medio de Truth Social, el presidente estadounidense confirmó que ordenó atacar diferentes puntos de Venezuela y anunció la captura de Maduro. En unos momentos, Trump atenderá a medios desde Mar-A-Lago, en el que se espera que se extienda la información sobre los sucesos. No obstante, el gobierno de Estados Unidos ha confirmado la imputación de crímenes contra Maduro y Cilia Flores.

Lee: Petro despliega seguridad en la frontera con Venezuela para atender a refugiados

La Divaza celebra captura de Maduro tras ataque de EU a Venezuela

Ante ello, el influencer venezolano "La Divaza" celebró la captura del mandatario venezolano, pues "Venezuela es libre".

Por medio de Instagram, el creador de contenido expresó su sorpresa y alivio ante lo ocurrido.

"Cayó Maduro! ¡Ay, aquí la gente se va despierta, son las 6 de la mañana! ¡Ay, marica, estoy feliz! ¡Yo salí a correr, cayó Maduro! ¡Marica, cayó Maduro! ¡Dios mío, no puede ser! Donald Trump publicó que cayó Maduro. Yo no pensé estar viva para este momento de pana", expresó el youtuber.

Aunado a ello, compartió una imagen de la captura de Maduro con la frase: "Venezuela es libre".

Te puede interesar: EN VIVO: Estados Unidos lanza ataque a Venezuela; captura a Nicolás Maduro

