Esta madrugada del sábado 3 de enero se registró un ataque múltiple en Venezuela que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, según informó el presidente Donald Trump, quien también confesó que se esperaba una nueva jornada de ataques en las próximas horas, sin embargo, por ahora dicho operativo se ha pasuado.

Por medio de Truth Social, el presidente estadounidense confirmó que ordenó atacar diferentes puntos de Venezuela y anunció la captura de Maduro. En unos momentos, Trump atenderá a medios desde Mar-A-Lago, en el que se espera que se extienda la información sobre los sucesos. No obstante, el gobierno de Estados Unidos ha confirmado la imputación de crímenes contra Maduro y Cilia Flores.

La Divaza celebra captura de Maduro tras ataque de EU a Venezuela

Ante ello, el influencer venezolano "La Divaza" celebró la captura del mandatario venezolano, pues "Venezuela es libre".

Por medio de Instagram, el creador de contenido expresó su sorpresa y alivio ante lo ocurrido.

"Cayó Maduro! ¡Ay, aquí la gente se va despierta, son las 6 de la mañana! ¡Ay, marica, estoy feliz! ¡Yo salí a correr, cayó Maduro! ¡Marica, cayó Maduro! ¡Dios mío, no puede ser! Donald Trump publicó que cayó Maduro. Yo no pensé estar viva para este momento de pana", expresó el youtuber.

Aunado a ello, compartió una imagen de la captura de Maduro con la frase: "Venezuela es libre".

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

