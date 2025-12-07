“La Granja VIP” el más reciente programa de telerrealidad producido por TV Azteca, se ha posicionado como uno de los grandes referentes de la televisión mexicana, teniendo como participantes a una diversa y amplia gama de celebridades tales como actores, conductores, cantantes, creadores de contenido y comediantes.

Tras conocer a los “granjeros” nominados para una futura eliminación, la especulación respecto a quién sería la octava celebridad para dejar el programa entra de nueva cuenta en el consiente colectivo de su público fan, por lo que la incertidumbre se ha posicionado directamente en redes sociales, llegando a crear interesantes encuestas para conocer la opinión del público.

Es importante destacar que este domingo 07 de diciembre, se dará a conocer la eliminación definitiva de quien se convertirá en el octavo eliminado de la Granja VIP.

¿Quiénes son los nominados para dejar La Granja VIP y convertirse en el octavo eliminado de la noche?

Actualmente hay 4 personas nominadas para convertirse en la octava celebridad que dejara La Granja VIP, estos son el creador de contenido y celebridad de YouTube César Doroteo ; el actor Sergio Mayer Mori ; la también actriz Fabiola Campomanes y la comediante de Stan up, La Bea.

Recordando que su única oportunidad para mantenerse en la competentemente y seguir dentro de la granja es a través del voto popular, es decir, quienes obtenga mayor cantidad de votos a su favor podrán seguir en la contienda para convertirse en el granjero ganador del programa.

El octavo eliminado de La Granja VIP será entre estás 4 celebridades. INSTAGRAM/@cesardoroteo/FACEBOOK/Fabiola Campomanes/Sergio Mayer Mori/La Bea

¿Qué dicen la encuestar respecto al posible octavo eliminado de La Granja VIP

A través de redes sociales diferentes creadores de contenido han creado encuestas donde mediante voto se refleja una posible realidad para conocer de manera virtual quién podría convertirse en el octavo eliminado de la noche.

Una de estás encuestas fue liderada por la página de Facebook “Vaya Vaya”, estando a cargo de Gerardo Escareño, creador de contenido referente a espectáculo, teniendo como premisa la siguiente pregunta “¿Quién quieres que se quedé en La Granja VIP?", teniendo como resultado los siguientes números:

Quien más destaca en popularidad es el actor Sergio Mayer Mori quien obtuvo un 30% de votos a su favor, quien se posiciona como segundo lugar es Fabiola Campomanes quien fue acreedora de un 29% en votos a su favor.

Por otro lado quienes aparecen al fondo de las votaciones son el creador de contenido en YouTube César Doroteo con 20% de votos a su favor y La Bea quien se encuentra hasta el fondo de la encuesta con tan solo 19% de votos , convirtiéndose en la celebridad menos favorecida para quedarse dentro de La Grana VIP, al menos según la encuesta realizada por "Vaya Vaya".



BB