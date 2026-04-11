Si te gusta la ficción, la comedia distópica, excéntrica y apocalíptica Buena suerte, diviértete, no mueras es para ti .

Buena suerte, diviértete, no mueras. ESPECIAL/CORAZÓN FILMS.

En una noche oscura, en una cafetería abarrotada llega un hombre con un detonador que irrumpe en el lugar, proclamando venir del futuro. Esta es la 117a vez que ha regresado con el mismo imperativo.

Antes de quedarse sin tiempo, el Hombre del Futuro debe reclutar a un grupo de distintos comensales poco capacitados para impedir el inminente apocalipsis de la Inteligencia Artificial y salvar a la humanidad de los riesgos de las redes sociales .

Buena suerte, diviértete, no mueras. ESPECIAL/CORAZÓN FILMS.

El problema es que todo está en su contra, desde extraños escépticos y adolescentes rebeldes hasta monstruosidades algorítmicas más allá de su control. Pero si este inesperado grupo puede lograrlo, el mundo podría salvarse.

Buena suerte, diviértete, no mueras es una aventura cómica, cinética y extraña sobre el fin del mundo como nunca antes se ha experimentado, la cual fue estrenada en el Fantastic Fest 2025, la fiesta de cine de género más importante en los Estados Unidos.

Buena suerte, diviértete, no mueras. ESPECIAL/CORAZÓN FILMS.

Buena suerte, diviértete, no mueras

(Good luck, have fun, don’t die)

De Gore Verbinsky.

Con Sam Rockwell, Juno Temple, Haley Lu Richardson, Michael Peña, Zazie Beets, Juno Temple, Tom Taylor.

Estados Unidos, 2025.

XM