Netflix regresa con una semana cargada de nuevas películas y series para que disfrutes horas de diversión y entretenimiento. Justo en plena temporada decembrina, cuando familias y amigos se reúnen para convivir, la plataforma ofrece contenidos ideales para acompañar estos momentos, con historias capaces de atrapar a todos frente a la pantalla.

Y como ya es costumbre, Netflix guarda lo mejor para el final del año. Durante esta semana, el servicio de streaming más popular del mundo estrenará algunos de sus títulos más esperados, desde nuevas temporadas de series aclamadas hasta películas y documentales que han generado gran expectativa desde su anuncio.

Sin importar cuáles sean tus gustos, en Netflix siempre hay algo para ti. Sin embargo, elegir qué ver no siempre es sencillo, por lo que aquí te compartimos los estrenos que llegarán a la plataforma del 15 al 21 de diciembre para que los tengas en cuenta.

¿Qué ver en Netflix?

El 18 de diciembre llega uno de los estrenos más esperados: la temporada 5 de Emily en París. En esta nueva entrega, la protagonista enfrenta un giro importante en su vida personal y profesional que pondrá a prueba sus relaciones y decisiones.

Ahora instalada en Roma para liderar una nueva oficina, Emily se enfrenta al choque cultural, al avance de su relación con Marcello y a la constante sombra de París, lo que la llevará a replantearse sus verdaderos deseos en un viaje de introspección, madurez y, por supuesto, mucho drama.

Para quienes prefieren una historia con más acción sin dejar de lado el humor, La hora de los valientes se estrena el 19 de diciembre. La película ofrece una trama emotiva y reflexiva que equilibra momentos divertidos con temas profundos.

La historia sigue a un psicoanalista interpretado por Luis Gerardo Méndez que, como parte de una sanción, debe dar terapia a un policía que atraviesa una depresión , explorando la importancia de los vínculos afectivos y lo difícil que puede resultar pedir ayuda emocional.

Todos los estrenos de Netflix del 15 al 21 de diciembre

15 de diciembre

Misterios animales: Capítulo 6 (Infantil)

17 de diciembre

El niñero: Temporada 3 (Serie)

18 de diciembre

Emily en París: Temporada 5 (Serie)

19 de diciembre

El gran diluvio (Película)

La hora de los valientes (Película)

Crisis: 1975 (Documental)

