Horóscopos: Signos que serán más afectados por la Luna Nueva de abril

Si durante los últimos días has sentido un impulso que te invita a probar cosas nuevas, experimentar o simplemente dar ese paso que no te convencías de hacer, es muy probable que tu signo sea uno de los afectados por la próxima Luna Nueva de abril.

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Este viernes 17 de abril, la Luna Nueva en Aries se posicionará en lo más alto del cielo, provocando movimientos de energía que conectan con un espíritu independiente, decisivo y audaz, que será de mucha ayuda para tomar las riendas del camino y comenzar nuevos proyectos, tomar iniciativa y reclamar lo que tanto has deseado.

Recuerda que la Luna en Aries es intensidad, pasión y valentía, por lo que este es el momento ideal para utilizar esas cualidades y aprovecharlas de la mejor manera ; sin embargo, durante esta temporada cuatro signos se verán principalmente afectados por esta energía, lo que los ayudará a concretar planes y a dejar el miedo atrás.

¿Qué signos serán los más afectados por la Luna Nueva de abril?

Aries

Comenzando por el signo que rige el comienzo del zodiaco, esta Luna Nueva llega con un importante movimiento para tu vida, ya que además del satélite natural, tu planeta regente Marte y otros como Saturno, Mercurio y Neptuno te acompañan en este camino de decisión.

Durante este día es probable que te enfrentes a heridas viejas o dolores del alma que te han detenido; sin embargo, la Luna te pide acción. Este momento es ideal para reflexionar y decidir si eso que cargas va a seguir pausando tu camino o si será un impulso para tu nuevo renacer. Esta fecha te pide que rectifiques tu identidad, tu cuerpo y la dirección de tu vida.

Libra

Para las personas Libra, esta Luna impactará directamente en la forma en la que se vinculan con su entorno, principalmente en cuestiones de pareja o lazos amorosos. Retomando una de las principales características de Aries, que es el liderazgo, es momento de que definas con esa persona el camino que van a tomar; basta de fluir o de caer en la misma relación una y otra vez. Nadie tiene control sobre tus decisiones, por lo que solo tú puedes salir de ese patrón.

Uno de los desafíos que tendrá Libra con Aries en esta Luna es recordar cuáles son sus propios deseos, y es importante que empieces a actuar con base en ellos, en lugar de depender de ideas ajenas.

Cáncer

Para los que ocupan el cuarto lugar en el zodiaco , este cambio de energías los va a beneficiar de la mejor manera en el ámbito profesional. Se prevé reconocimiento laboral y éxito; sin embargo, es importante que confíes más en tu instinto que en los aplausos, ya que eso es lo que te ha llevado justo al lugar en el que estás.

Capricornio

Saturno, planeta regente de Capricornio, está en Aries , y recordemos que este es el encargado de la disciplina, la madurez y la estructura; esta última será importante, ya que para ti tu familia te dará esta solidez. Se esperan días de conexión con tus seres queridos; puede que sientas añoranza por reconectar con esa raíz. No obstante, es primordial definir cuáles son los vínculos que deseas fortalecer y cuáles son las relaciones que, aunque sean de sangre, se tienen que soltar.

¿Qué pasará con el resto de los signos en la Luna Nueva en Aries?

La clave para entender este cambio es la acción: el universo pide decisiones, movimiento y, sobre todo, autonomía e independencia, ya que solo tú podrás encaminarte a la meta que tienes en tu vida.

Por ello, al igual que los signos anteriores, los restantes también experimentarán situaciones que los colocarán entre la espada y la pared, en donde la única forma de salir es tomando la iniciativa.

Tauro

Conecta con tu intuición y toma una pausa ; recuerda que detenerte a pensar mejor las cosas no es de débiles, al contrario. No siempre se tiene que ser impulsivo; sin embargo, tampoco puedes quedarte en la comodidad de no elegir ninguna de las opciones.

Géminis

Tu ventana de proyectos y conexión con gente está totalmente abierta , por lo que es importante que hagas lo que mejor sabes hacer y te comuniques; necesitarás esta conexión para sentirte aún más capaz de ejecutar eso que tienes en mente.

Leo

Aries te empuja a aprender y enriquecer tu mente; un viaje, una nueva habilidad o simplemente probar algo nuevo pueden dotarte de experiencias que en el futuro serán muy útiles.

Sagitario

Estás en uno de tus momentos creativos más importantes , así que puede ser buen momento para crear algo que venga desde el corazón.

Acuario

Tienes mucha energía para expresar y compartir ; sin embargo, muchas veces no lo haces por miedo. Aries te invita a soltar tus propios prejuicios y explorar más a fondo la sensibilidad y dedicación que le pones a tu comunicación.

Piscis

La Luna en Aries llega para ti como una oportunidad de echar a andar planes o intenciones sobre dinero; sin embargo, es importante que tus proyectos se realicen de acuerdo con tus metas reales y no con tus necesidades del momento.

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Esta Luna Nueva en Aries no pasa desapercibida: llega como un llamado directo a actuar, a dejar atrás las dudas y a tomar decisiones que marquen un antes y un después. Más allá del signo que seas, la energía está puesta sobre la mesa; ahora depende de ti aprovecharla o dejarla pasar.

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