Lupita Jones, la primera mexicana en convertirse en Miss Universo, dio su opinión acerca del comportamiento de Fátima Bosch en sus primeras semanas de reinado; afirma que la joven debe rodearse de un equipo que le recuerde que su etapa como "la Flor Tabasco" ya quedó atrás, sugiriendo que debe adoptar una conducta a la altura del título.

En una entrevista que circula en internet, difundida por el programa "Como en casa", la directora de Mexicana Universal expresó que, a su parecer, la actual Miss Universo necesita un mejor asesoramiento con lo relacionado al cuidado de su imagen. Pese a que aplaude su forma de ser tan auténtica, también opina que debe guardar la compostura, esto luego de la forma en que bailó durante su recibimiento en Tabasco.

"Creo que le hace falta personas que le ayuden a dirigir de una mejor manera su reinado, si ella se mantiene firme en continuar el año como Miss Universo necesita gente que la dirija correctamente, no para que pierda su naturalidad, creo que eso es parte de su encanto, ser una chava muy natural, muy espontánea".

Jones expresó que el título de "la Flor de Tabasco", con el que Bosch fue reconocida en 2018, no puede ser equiparado con las exigencias que supone ser la Miss Universo actual.

"No se trata de quitarle o de arrebatarle eso que es una de sus características, pero sí que no pierda de vista la embestidura que representa ahora; no es 'la Flor Tabasco' ", expresó.

Y aunque afirmó que no trataba de desdeñar el evento que se lleva a cabo como parte de las actividades anuales de la Feria de Tabasco, donde eligen a una representante de entre 17 jóvenes, dijo que se trataba de "una fiesta para el pueblo":

"'La Flor Tabasco' es una cosa que está muy padre, qué bonito, un tema, una fiesta para el pueblo, está divino; Miss Universo no es ‘la Flor Tabasco’, entonces tiene que darse cuenta que ya subió bastante escalones de lo que fue ser ‘la Flor Tabasco’. Esa parte la tiene que entender y la gente que está alrededor de ella también lo tiene que entender", señaló.

Su perspectiva, justificó, tiene que ver con las expectativas que el mundo tiene de la joven como representante del certamen.

"Representas la exaltación de la femineidad a nivel mundial. Entonces, a nivel mundial, hay grandes expectativas sobre esto. Me encanta que mantenga su naturalidad, su espontaneidad, eso me parece super lindo, pero tiene que aprender a vivir con esta embestidura de ser Miss Universo toda la vida", ahondó.

