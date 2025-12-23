Películas navideñas imperdibles: qué ver en Navidad 2025 según tu estilo

La Navidad no solo se vive en la mesa o alrededor del árbol: también se experimenta en la pantalla. Durante estas fechas, el cine se convierte en un refugio emocional donde caben la risa, la nostalgia, el romance, el miedo y la esperanza. Lejos de ser un género único, las películas navideñas ofrecen una diversidad sorprendente que dialoga con públicos de todas las edades y sensibilidades.

Desde clásicos familiares que refuerzan valores como la solidaridad y la empatía, hasta historias oscuras o introspectivas que cuestionan el espíritu de la temporada, el cine navideño demuestra que no hay una sola manera de celebrar. Hay opciones ideales para ver en familia, otras para una tarde a solas, para compartir en pareja o incluso para una noche con amigos que prefieren desde lo atípico a lo inquietante.

A continuación, una selección de películas que, desde distintos géneros y épocas, dialogan con la Navidad y la convierten en un escenario narrativo tan cálido como perturbador.

Santa Claus (México, 1959)

Dirigida por René Cardona, Santa Claus es una de las películas más singulares del cine mexicano clásico y una rareza dentro del imaginario navideño internacional. La cinta construye un universo fantástico donde Santa Claus vive en un castillo futurista en el Polo Norte, auxiliado por niños huérfanos y dispositivos tecnológicos que anticipan, de forma ingenua, la ciencia ficción. La trama se articula en torno a la lucha entre el bien y el mal, representada por Santa y el diablo, quien intenta corromper a una niña pobre para demostrar la fragilidad de la moral humana. Más allá de su tono moralizante, la película resulta valiosa por su estética kitsch, su simbolismo religioso y su lugar como testimonio cultural de una época en la que el cine buscaba educar, entretener y reforzar valores sociales.

Mi pobre angelito (1990)

Esta comedia dirigida por Chris Columbus se ha convertido en un ritual navideño para varias generaciones. La historia sigue a Kevin McCallister, un niño que, tras un descuido familiar, se queda solo en casa durante las fiestas. Lo que comienza como una fantasía de libertad infantil se transforma en una lección sobre la soledad, el miedo y la necesidad del afecto. La película destaca por su uso del humor físico, su ritmo ágil y su capacidad para equilibrar comedia y emoción. Bajo la superficie de trampas ingeniosas y situaciones absurdas, Mi pobre angelito habla del valor del hogar, la familia y la importancia de sentirse acompañado, especialmente en Navidad.

El Grinch (2000 / 2018)

Basada en el clásico relato del Dr. Seuss, El Grinch es una sátira directa al consumismo y la superficialidad que suelen rodear las fiestas decembrinas. El protagonista, un ser huraño que vive aislado del pueblo de Villa Quién, detesta la Navidad porque la asocia con ruido, exceso y falsedad. A través de su transformación, la historia propone una reflexión sobre la empatía, la exclusión social y el verdadero significado de la celebración. Tanto en su versión animada como en la de acción real, la película combina humor, crítica social y una estética colorida que la hace atractiva para públicos de todas las edades.

Cuento de Navidad: Los fantasmas de Scrooge (2009)

Esta adaptación animada del relato de Charles Dickens recupera el tono sombrío y moral del texto original. Ebenezer Scrooge es presentado como un hombre consumido por la avaricia y el resentimiento, cuya vida es interrumpida por la visita de tres espíritus que lo confrontan con su pasado, su presente solitario y un futuro desolador. La película destaca por su atmósfera oscura, su carga emocional y su reflexión sobre el arrepentimiento y la redención. Más que una historia festiva, es un recordatorio de que la Navidad puede ser un momento de ajuste moral y transformación interior.

Eyes Wide Shut (1999)

Stanley Kubrick utiliza el entorno navideño como un contraste visual y simbólico para explorar el vacío emocional, el deseo reprimido y las fracturas en la vida conyugal. La película sigue a un matrimonio cuya estabilidad se ve sacudida por confesiones íntimas y una travesía nocturna que expone un mundo de secretos, poder y alienación. Las luces navideñas, lejos de transmitir calidez, refuerzan la sensación de artificio y frialdad. Eyes Wide Shut es una propuesta incómoda y profundamente adulta, ideal para quienes buscan una experiencia cinematográfica introspectiva y perturbadora durante las fiestas.

Gremlins (1984)

Dirigida por Joe Dante, Gremlins es una película que subvierte el cine navideño tradicional al mezclar terror, comedia y sátira social. La historia arranca con un regalo aparentemente inofensivo que, al romperse ciertas reglas, desata el caos en un pequeño pueblo durante Navidad. La cinta critica el consumismo, la irresponsabilidad y la idealización de las fiestas, todo envuelto en un tono irreverente y oscuro. Su capacidad para alternar momentos de humor con escenas inquietantes la ha convertido en un clásico para quienes disfrutan de propuestas navideñas poco convencionales.

El extraño mundo de Jack (1993)

Esta obra de animación stop-motion, producida por Tim Burton y dirigida por Henry Selick, es una fábula sobre la identidad y el deseo de pertenecer. Jack Skellington, rey del Halloween, se obsesiona con la Navidad tras descubrirla y decide apropiarse de ella sin comprender su esencia. El resultado es un choque cultural que genera caos y reflexión. Visualmente deslumbrante y acompañada por una banda sonora memorable, la película aborda temas como la insatisfacción personal, la incomprensión y la aceptación de uno mismo, convirtiéndose en un puente perfecto entre Halloween y Navidad.

Hachiko: Siempre a tu lado (2009)

Basada en una historia real ocurrida en Japón, esta película narra la relación entre un profesor universitario y su perro, cuya lealtad persiste incluso después de la muerte de su dueño. Aunque no está ambientada específicamente en Navidad, su tono emotivo y su mensaje sobre el amor incondicional la hacen frecuente en estas fechas. La cinta apela a la sensibilidad del espectador y propone una reflexión sobre el duelo, la fidelidad y el paso del tiempo, convirtiéndose en una experiencia profundamente conmovedora.

Milagro en la calle 34 (1947 / 1994)

Este clásico navideño plantea una pregunta aparentemente sencilla pero poderosa: ¿es válido creer en Santa Claus? A través de un juicio judicial, la película defiende la imaginación, la fe y la bondad como valores esenciales en una sociedad cada vez más escéptica. Con un tono optimista y entrañable, la historia celebra la capacidad de creer en algo más grande que uno mismo. Es una película que apela tanto a la nostalgia como a la necesidad de esperanza colectiva.

El joven manos de tijera (1990)

Dirigida por Tim Burton, esta fábula moderna utiliza la estética navideña para resaltar la exclusión y la intolerancia social. Edward, un ser artificial con tijeras en lugar de manos, es acogido por una comunidad que primero lo admira y luego lo rechaza. La Navidad funciona como símbolo de contraste entre la calidez aparente y la crueldad latente de la sociedad. Con una narrativa melancólica y visualmente poética, la película reflexiona sobre la diferencia, el amor imposible y la dificultad de encajar en un mundo normativo.

