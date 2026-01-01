Fátima Bosch habla sobre su deseo de ser madre y casarse

Fátima Bosch, quien actualmente ostenta el título de Miss Universo 2025, habló abiertamente sobre los proyectos personales que visualiza para los próximos años, los cuales incluyen el matrimonio y la maternidad. La modelo mexicana, originaria de Tabasco, compartió estos aspectos de su vida en una reciente entrevista, donde también expresó su entusiasmo por formar una familia.

Durante su conversación con la revista Quién, Bosch explicó que uno de sus mayores anhelos es casarse y vivir esa etapa de manera tradicional, acorde con sus creencias y valores. Entre risas, señaló:

“Confunde como el empoderamiento y el poner límites con: <<“No, me quiero casar>>. No, yo me quiero casar como princesa, quiero que mi esposo me trate como princesa, es algo superbonito. O sea, yo me quiero casar y quiero encontrar al amor de mi vida, que yo sé que Dios debe de tener muy escondido en alguna parte”.

La Miss Universo 2025 ha destacado en distintas ocasiones por expresar abiertamente su fe, y en esta entrevista reiteró su confianza en que eventualmente encontrará a una persona que comparta su visión de vida, ya que actualmente se encuentra soltera. En ese mismo sentido, añadió con humor:

“Sí soy super a la antigua, me quiero casar así como princesa de vestido. Y si no llora cuando estoy entrando al altar, me voy”.

Además de hablar sobre el matrimonio, Bosch compartió su deseo de convertirse en madre y reveló que le gustaría tener cuatro hijos. Al referirse a su conexión con los bebés, comentó:

“Yo amo los bebés, son mi fascinación desde que estoy chiquita. Yo agarraba así yo a mi primito más bebé y lo cargaba como muñeco a todas partes”.

EFE/ARCHIVO

En la misma entrevista, la modelo tabasqueña también detalló las cualidades que considera importantes en una pareja. Entre ellas mencionó aspectos físicos y de carácter, como que sea guapo, caballeroso, inteligente, sensible y respetuoso, además de contar con valores, metas claras y una actitud protectora y detallista. Estas características, explicó, reflejan el tipo de relación que espera construir en el futuro.

