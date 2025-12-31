"La Perrita Perrona" sería el nuevo personaje de Momo Guzmán tras despedirse de "Burrita Burrona"

En medio de versiones encontradas y un notorio silencio entre las partes involucradas, el universo drag mexicano atraviesa uno de sus momentos más comentados tras la confirmación del fin de “La Burrita Burrona”, uno de los personajes más populares del circuito. Iván “Momo” Guzmán fue quien oficializó la despedida durante un espectáculo navideño en la Ciudad de México, sorprendiendo al público al anunciar que el proyecto llegaba a su conclusión definitiva.

Días después del anuncio, las redes sociales se transformaron en el principal espacio de especulación. Usuarios detectaron que la cuenta de Instagram de “Burrita Burrona” dejó de estar activa y que tanto Guzmán como su compañera creativa, “Turbulence Queen”, ya no se seguían mutuamente, lo que intensificó las dudas sobre una ruptura profesional. A esto se sumó el cierre temporal de las cuentas personales de Guzmán, quien previamente había adelantado que trabajaba en un concepto completamente nuevo, desligado de cualquier colaboración pasada.

El distanciamiento no pasó desapercibido para la comunidad. El propio Guzmán insinuó el inicio de una nueva etapa artística con la posible creación de una mascotidrag distinta, identificada como la “Perrita Perrona”, personaje que marcaría su continuidad en solitario dentro del entretenimiento drag.

La relación entre Iván Guzmán y Erick Alejandro Martínez, conocido artísticamente como “Turbulence Queen”, había despertado interés desde meses atrás. En declaraciones a TVyNovelas, Martínez explicó que su alianza surgió de manera fortuita, motivada por una afinidad creativa, ya que antes del proyecto apenas coincidían dentro del medio drag. Con el paso del tiempo, la dupla ganó notoriedad y se consolidó entre las favoritas del público, hasta que surgieron diferencias que derivaron en la separación.

Los conflictos que llevaron al fin

Uno de los puntos centrales del conflicto está relacionado con la propiedad intelectual del personaje. De acuerdo con información del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, “el registro de la marca ‘Turbulence & Burrita Burrona’ es propiedad de Erick Alejandro Martínez Martínez, con el número de expediente 2921680. Dicho documento acredita su titularidad hasta el 9 de septiembre de 2035”, lo que respalda legalmente actividades como presentaciones, producción de espectáculos, contenidos digitales y podcasts.

Mientras Guzmán realizaba un viaje a Los Ángeles, “Turbulence Queen” mantuvo actividad constante en redes sociales, enfocándose en promocionar los últimos materiales del proyecto conjunto, sin hacer alusión directa a la separación. Paralelamente, comenzaron a circular en internet supuestos bocetos del nuevo personaje de Guzmán, imágenes que él mismo se limitó a difundir mediante republicaciones.

La incertidumbre aumentó cuando Ángel Guerrero, creador del personaje “La Loberrima”, compartió fragmentos de un diseño que mostraba los ojos de la presunta “Perrita Perrona”. Esto dio pie a rumores sobre una posible colaboración futura entre Guerrero y Guzmán, en la que también se mencionó la eventual participación de “Mamá Melanito”, todos aparentemente alejados de proyectos venideros con “Turbulence Queen”.

Finalmente, Guzmán confirmó su regreso de Los Ángeles a Monterrey con el objetivo de reorganizar su carrera artística. Con ello, quedó sellado el cierre definitivo de su etapa junto a “Turbulence” y el inicio de un camino independiente, marcado por la expectativa de un nuevo personaje que buscará ocupar el lugar que dejó “La Burrita Burrona”.

