Prime Video: Conoce todos los estrenos en enero de 2026

Llegó el 2026 cargado de estrenos para todos los suscriptores de Prime Video. La plataforma de streaming de Amazon pretende complacer todos los gustos, desde los amantes del terror hasta los que disfrutan de la comedia, pasando por algunos romances inesperados. Para el primer mes del año, la aplicación Prime Video apuesta por un coctel de contenidos variados que satisfagan a todos los espectadores.

A continuación la lista completa de estrenos

Todos los estrenos de Prime Video en enero de 2026

Series

Spring Fever – 5 de enero

El incidente Darwin – 6 de enero

El infiltrado (T2) – 11 de enero

UCO: las horas clave – 15 de enero

Una Historia De Crímenes (T4) – 26 de enero

Vaka – 30 de enero

Películas

Der Tiger – 2 de enero

Almas marcadas – 10 de enero

Vieja loca – 14 de enero

Tierras perdidas – 16 de enero

Preparación para la próxima vida – 19 de enero

Gaua – 22 de enero

Como puedes ver, noviembre llega a Prime Video con una diversidad de contenidos que pretenden cumplir con las necesidades de todos los hogares.

Recuerda que, además de las series y películas, con tu suscripción a Prime Video tienes la oportunidad de disfrutar de todos los partidos de local de los equipos varonil y femenil de las Chivas en las respectivas temporadas que están por comenzar; especialmente ahora que se acerca la fase final de ambas competencias.

