Prime Video: Conoce todos los estrenos en enero de 2026

Enero llega con múltiples opciones para series y películas para comenzar el año

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Prime Video renovará su catálogo en enero de 2026; esto es lo que vendrá. ESPECIAL / UNSPLASH / BoliviaInteligente

Llegó el 2026 cargado de estrenos para todos los suscriptores de Prime Video. La plataforma de streaming de Amazon pretende complacer todos los gustos, desde los amantes del terror hasta los que disfrutan de la comedia, pasando por algunos romances inesperados. Para el primer mes del año, la aplicación Prime Video apuesta por un coctel de contenidos variados que satisfagan a todos los espectadores.

A continuación la lista completa de estrenos

Todos los estrenos de Prime Video en enero de 2026

Series 

  • Spring Fever – 5 de enero
  • El incidente Darwin – 6 de enero
  • El infiltrado (T2) – 11 de enero
  • UCO: las horas clave – 15 de enero
  • Una Historia De Crímenes (T4) – 26 de enero
  • Vaka – 30 de enero

Películas

  • Der Tiger – 2 de enero
  • Almas marcadas – 10 de enero
  • Vieja loca – 14 de enero
  • Tierras perdidas – 16 de enero
  • Preparación para la próxima vida – 19 de enero
  • Gaua – 22 de enero

Como puedes ver, noviembre llega a Prime Video con una diversidad de contenidos que pretenden cumplir con las necesidades de todos los hogares.

Recuerda que, además de las series y películas, con tu suscripción a Prime Video tienes la oportunidad de disfrutar de todos los partidos de local de los equipos varonil y femenil de las Chivas en las respectivas temporadas que están por comenzar; especialmente ahora que se acerca la fase final de ambas competencias.

