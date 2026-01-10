Filmada en el Japón actual, la película Familia en renta es un emotivo filme protagonizado por Brendan Fraser, que ya se puede ver en las salas de cine tapatías.

Familia en renta. ESPECIAL/SEARCHLIGHT-DISNEY.

Phillip es un actor estadounidense en Tokio, quien lucha por encontrar un propósito. Cuando consigue un insólito trabajo con una agencia japonesa de “familia en renta”, su papel será reemplazar a familiares y amigos de extraños.

A medida que se adentra en los mundos de sus clientes, empieza a formar genuinos lazos que confunden las líneas entre la actuación y la realidad. Conforme enfrenta las complejidades morales de su trabajo, redescubre su propósito, el sentido de pertenencia y la serena belleza de las conexiones humanas.

Familia en renta

(Rental Family)

De Hikari.

Con Brendan Fraser, Takehiro Hira, Mari Yamamoto, Helen Sadler, Shôhei Uno.

Japón, 2025.

