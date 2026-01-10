Recomendaciones para ver una "Familia en renta" con Brendan Fraser

Esta es una película que ha ganado el premio del público prácticamente en todos los festivales donde se ha parado como Chicago, Hawai y Woodstock. Y su directora, llamada simplemente Hikari, se ha llevado sus propios galardones gracias a su trabajo detrás de la cámara.

¿La razón? Quizá porque con esta cinta Brendan Fraser abandona su imagen de sobrepeso, decadencia y depresión de "La ballena", que le mereció incluso el Oscar a Mejor Actor en 2023 y retoma de alguna manera los tintes de comedia que lo catapultaron al estrellato mundial con "La momia" y "Al diablo con el diablo", pero con algo de drama.

También porque a la gente ama a los personajes en estado de confusión y en un lugar lejano a él. Y en esta historia, justo es eso, porque el personaje central es un actor profesional que está en Tokio y como las cosas no le están yendo bien, se une a una agencia japonesa de familias de renta con la que sustituye a diversos miembros de una familia.

"The Hollywood Reporter" señala que Fraser es un actor que convence, mientras que la película va entretejiendo un drama en el que el protagonista va dejando su trabajo, para sumergirse en lo personal.

"¿Por qué los adultos siempre mienten?", le pregunta Mia con tristeza a Philip en un momento especialmente vulnerable", refiere la publicación, "Es una pregunta con la que todos nos identificamos, y a la que Familia en Renta ofrece respuestas conmovedoras e incisivas", destaca la publicación.

Para la cinta, Fraser se trasladó semanas antes a Japón para entender más la cultura, así como de alguna manera el idioma, preguntando en cada momento ciertos significados que le ayudaran a interpretar los sentimientos.

"Hay una comprensión inherente de que educar a los niños es responsabilidad de todos y esa comprensión automática de brindarles cuidado es algo que realmente me conmovió de Japón", dijo el histrión en una entrevista.

Takehiro Hira y Mary Yamamoto ("Monarca: legado de monstruos") conforman el reparto principal.

AO





