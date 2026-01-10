Estos son los estrenos de cine de terror en 2026

A inicios de los años 2000, las películas de terror tenían que esperar hasta las fiestas de Halloween para nutrir la cartelera de la temporada. Hoy, el creciente número de amantes del género ya no respeta esa fecha y “pide maldad” desde el inicio de año. Estas serán algunas de las cintas que te van a erizar la piel.

Enero

We Bury Dead

Protagonizada por Daisy Ridley (Star Wars). Tras un desastre militar, una mujer busca a su esposo desaparecido... pero los muertos no solo se levantan, sino que evolucionan y cazan.

Regreso a Silent Hill

James Sunderland regresa a la localidad, atraído por un amor perdido, pero el pequeño pueblo ahora parece un oscuro inframundo.

Patrulla Nocturna

Protagonizada por Freddie Gibbs y YG. Un agente sospecha que sus compañeros solo patrullan de noche (vampiros).

Febrero

Scream 7

Un nuevo Ghostface aparece en el pueblo. Los peores miedos de Sidney Prescott (Neve Campbell) se hacen realidad cuando su hija se convierte en el siguiente objetivo.

Asesino Psicópata

Tras el brutal asesinato de su marido, una agente quiere localizar al autor del crimen. Cuando avanza la búsqueda, se da cuenta de que no es un criminal cualquiera, sino un sádico asesino serial.

Resto de meses

El silbido del mal

FEBRERO O MARZO

Dirigida por Corin Hardy (director de La Monja) sobre estudiantes que encuentran un antiguo silbato azteca maldito que invoca sus futuras muertes.

Obsesión

MAYO

El anhelo romántico desesperado de un chico por su amor platónico desencadena un siniestro hechizo: Niki se vuelve irracionalmente obsesiva hasta convertirse en el terror de Bear.

La Momia

ABRIL

Lee Cronin, director detrás de "Evil Dead: El despertar", según sus propias palabras, excavó profundamente en la tierra "para desenterrar algo muy antiguo y aterrador".

Boda sangrienta 2

ABRIL

Tras sobrevivir a un ataque brutal de la familia Le Domas, Grace descubre que ha alcanzado el siguiente nivel del juego de pesadilla, y esta vez con su hermana Faith.

Evil Dead Burn

JULIO

Segunda versión actualizada de "El despertar del diablo". Promete ser la película más sangrienta de la nueva saga, donde se ven posesiones, exorcismos y demonios.

Insidious 6

AGOSTO

Uno de los personajes más icónicos de la saga es la veterana actriz Lin Shaye, quien regresa para interpretar a la investigadora de lo paranormal, Elise Rainier.

Resident Evil

SEPTIEMBRE

Se describe como un reinicio que no retomará la historia de la serie de juegos, sino las raíces de suspenso y terror de la franquicia, y será más fiel al espíritu de los primeros juegos.

Werwulf

DICIEMBRE

Dirigida por Robert Eggers (Nosferatu), Hombre Lobo estará ambientada en la Inglaterra del siglo XIII, esta vez el protagonista será Aaron Taylor-Johnson.

