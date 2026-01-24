Aquellos que no se pierden las películas mexicanas actuales, tienen en la cartelera de cine de la ciudad la comedia Familia a la deriva protagonizada por Mauricio Ochmann y dirigida por Alfonso Pineda Ulloa.

Familia a la deriva. ESPECIAL/STAR DISTRIBUTION.

La trama sigue a Gonzalo Suárez, un carismático vendedor de autos en la Ciudad de México que, tras olvidar el cumpleaños de su hijo y sufrir un accidente, decide recuperar el tiempo perdido con sus cuatro hijos de dos matrimonios distintos.

Con la ayuda de Claudio, su mecánico y cómplice, organiza un viaje en yate por el Caribe que pronto se convierte en una aventura fuera de control, llena de enredos, risas y segundas oportunidades.

La comedia La película escrita por Marcos Osorio Vidal y Jorge Edelstein es una historia que celebra el valor del tiempo compartido y demuestra que, a veces, para encontrar el rumbo en la vida, hay que perderse un poco.

Filmada en Isla Aguada, Campeche, y en la Ciudad de México, Familia a la Deriva es una producción de Pampa Films, Gloriamundi Producciones, Tiger House, Mallorca Film House, Yellow Kingdom, y No Idea Entertainment, distribuida por Star Distribution.

Familia a la deriva

De Alfonso Pineda Ulloa.

Con Mauricio Ochmann, Memo Villegas, Irán Castillo, Ana González Bello, Matías López,

México, 2026.

XM