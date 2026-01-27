El pasado domingo, el cantante y productor peruano Tony Succar, ganador de dos premios Grammy, y su padre Antonio Succar, de 71 años, fueron obligados a abandonar un hotel en Estados Unidos tras una tensa interacción con el personal de recepción , que derivó en la amenaza de llamar a la policía si la familia no desalojaba las instalaciones.

Succar, de origen peruano y ascendencia china, ha construido su carrera artística junto a su madre, Mimy Succar, con quien hizo historia en los Premios Grammy 2025 gracias al proyecto “Alma, Corazón y Salsa” .En esta ocasión, el músico se encontraba hospedado con su familia —parte de su equipo de producción— por una sola noche, debido a un compromiso laboral programado para el día siguiente en la zona.

El inicio de la discusión

De acuerdo con el propio artista, el conflicto comenzó cuando el personal del hotel negó el acceso a su padre bajo el argumento de que “no se había registrado”. A través de sus historias de Instagram, Tony Succar compartió un fragmento de la discusión, en el que explicó que el pago de las habitaciones ya había sido realizado y que su padre de 71 años tenía una urgencia para usar el sanitario.

En el video se escucha al recepcionista afirmar: “Voy a cancelar su reservación, no los voy a registrar, él alzó su voz contra mí”. Ante esto, Succar respondió visiblemente molesto, aclarando que su padre solo reaccionó después de que se le negara el uso del baño, pese a ser huésped del hotel.

“Este hotel se está viendo muy mal ahora mismo. Yo no puedo entender la falta de compasión. Este señor no dejó a mi papá usar el baño; es una emergencia, ¿me entienden? Es simplemente una locura”, expresó el cantante en un mensaje dirigido a la administración del establecimiento, también difundido en redes sociales.

Poco después, el tono del altercado escaló. En el material compartido, se escucha al recepcionista advertir que llamaría a la policía, argumentando que la familia estaba incurriendo en “traspaso” , ya que la reservación había sido cancelada y se les había pedido que se retiraran en repetidas ocasiones.

Durante la discusión, Tony Succar apeló a la empatía del empleado con la frase: “Algún día tú serás mayor y te vas a ver en esta situación”. Sin embargo, según lo apreciado en las historias, el recepcionista respondió con comentarios burlones, entre ellos: “Tu padre tiene problemas de ira” y “Estás desperdiciando la batería de mi celular”, mientras grababa a la familia con su teléfono.

“La educación comienza en la casa”

Tras abandonar el hotel, el artista reflexionó sobre lo ocurrido: “ La compasión de los seres humanos en Estados Unidos hoy en día da miedo. Todo comienza en la familia, todo comienza en la casa ”. Finalmente, Antonio Succar pudo utilizar el baño en un restaurante de sushi cercano que accedió a auxiliarlos. “Sí, oriné, gracias a Dios”, comentó el padre del cantante con alegría mientras regresaban a su automóvil.

Horas más tarde, Tony Succar informó a sus seguidores que ya se encontraba hospedado en otro hotel y que la situación estaba resuelta. También compartió la reseña negativa que publicó en Google Reviews , aclarando que no anticipó la reacción de sus seguidores, quienes inundaron las redes sociales y el perfil del hotel con comentarios críticos sobre el incidente.

Posteriormente, el músico denunció que varias de estas reseñas habían sido eliminadas, lo que calificó como una manipulación de los comentarios relacionados con el caso . Hasta el momento, el hotel involucrado no ha emitido ninguna declaración ni ha respondido públicamente a los señalamientos.

Por ahora, Tony Succar y su familia continúan enfocados en sus próximos proyectos profesionales y han dejado el episodio como una anécdota más compartida con su audiencia en redes sociales.

TG