Eugenio Derbez decide no responder más a declaraciones de Victoria Ruffo

Eugenio Derbez expresó su intención de mantener una relación más cordial con su expareja Victoria Ruffo, madre de su hijo José Eduardo, luego de años marcados por tensiones y declaraciones cruzadas que, en ocasiones, remiten a episodios ocurridos hace más de tres décadas. Ante esta situación, el actor aseguró que ya no desea continuar con ese intercambio.

El comediante, quien actualmente está casado con la cantante Alessandra Rosaldo y es padre de Aitana, de 11 años, afirmó en una entrevista reciente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que no responderá a provocaciones, luego de ser cuestionado sobre los comentarios que Ruffo hizo en su contra.

La actriz lo tachó de feo, codo y payaso, y varias veces ha dicho que fue un padre ausente para José Eduardo; el nacimiento de su nieta Tessa los acercó y ambos aseguraron en su momento fumar la pipa de la paz por el bien de todos.

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre su ex Victoria Ruffo?

Victoria Ruffo y Eugenio Derbez iniciaron su romance en 1989, durante las grabaciones de la telenovela "Simplemente María". Poco después, confirmaron el embarazo de su hijo José Eduardo, lo que llevó a una supuesta boda informal organizada por Derbez: un vestido prestado, celebración con pizzas y hamburguesas.

La ruptura definitiva ocurrió cuando José Eduardo tenía alrededor de 7 años, impulsada por reclamos de Ruffo sobre la supuesta "boda falsa" , que interpretó como engaño.

El mismo José Eduardo ha dicho en varias ocasiones que sus padres son muy diferentes entre sí, que él se lleva de maravilla con ambos y que trataba de no meterse en las diferencias que había entre ellos, sin embargo, ambos respondían a través de la prensa a la respuesta del otro sobre temas de pasado o sobre el presente, como cuando en "tono de broma", Victoria dijo que ojalá su nieta Tessa no se pareciera a él.

Por eso, Eugenio ya tiene claro que quiere parar con los dimes y diretes con su ex Victoria, por lo que al ser cuestionado sobre las recientes declaraciones de la actriz sobre que él era feo, codo y payaso, Eugenio dijo:

"Es parte del show, ya trato de no caer en provocaciones, antes sí caía, ya nomás me río, hice muchos chistes internos que me gustaría compartirlos con ustedes, pero no", dijo.

Derbez, de 64 años, dijo ante la prensa que ya no hablará de su ex Victoria Ruffo, pues la polémica entre ellos se dio hace más de 30 años.

"Yo ya paré el juego porque si no es cosa de nunca acabar, ya son 30 años que pasó esto, ya ...", se sinceró.

