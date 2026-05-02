Estrenos de cine y streaming para el mes de mayo: películas y series para todos los gustos

Mayo llega con una avalancha de estrenos en Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max y Apple TV+, lo que significa más opciones para ver sin tener que buscar demasiado. Entre regresos esperados, clásicos y novedades, el streaming se pone interesante.

Durante este mes, las plataformas apuestan por series, películas y documentales que buscan mantenerse en tendencia y captar la atención de distintos públicos. Aquí te dejamos el listado completo, organizado y claro para que elijas qué ver.

Netflix: estrenos destacados en mayo 2026

Netflix arranca el mes con una mezcla de clásicos, nuevas temporadas, documentales y producciones originales, apostando por contenido variado para todo tipo de audiencia.

El yerno (película) (01/05/2026)

Lady, la vendedora de rosas (película) (01/05/2026)

Hércules (película) (01/05/2026)

Mi querida señorita (película) (01/05/2026)

Sr. y Sra. Smith (película) (01/05/2026)

Dr. Seuss: ¡Horton! Temporada 2 (serie) (04/05/2026)

Los peores ex del mundo: Temporada 2 (serie) (06/05/2026)

Sangre asesina (película) (07/05/2026)

Tetracampeones: Brasil volvió a creer (documental) (07/05/2026)

Criaturas luminosas (película) (08/05/2026)

Mi némesis con aires de realeza (serie) (08/05/2026)

Jeopardy! Cultura pop (serie) (11/05/2026)

Devil May Cry: Temporada 2 (serie) (12/05/2026)

El autobús: La huelga de la selección francesa (documental) (13/05/2026)

Entre padre e hijo (serie) (13/05/2026)

Némesis (serie) (14/05/2026)

The WONDERfools (serie) (15/05/2026)

Berlín y la dama del armiño: Temporada 2 (serie) (15/05/2026)

Ronda Rousey vs. Gina Carano (especial) (16/05/2026)

The Boroughs: Jubilación rebelde (serie) (21/05/2026)

James (documental) (21/05/2026)

Futuro desierto (serie) (22/05/2026)

Las damas primero (película) (22/05/2026)

El grandioso hostal del gran Jae-seok (serie) (26/05/2026)

Rafa (documental) (29/05/2026)

Brasil 70: La saga del tricampeonato (documental) (29/05/2026)

Amazon Prime Video: novedades del mes

Amazon Prime Video llega con nuevas temporadas, series originales y producciones de acción que buscan mantenerse entre lo más visto durante mayo.

Citadel: Temporada 2 (serie) (06/05/2026)

Buenos presagios / Good Omens: Temporada 3 (serie) (13/05/2026)

Kiss Me (serie) (13/05/2026)

It’s Not Like That (serie) (15/05/2026)

Jack Ryan: Guerra encubierta (película) (20/05/2026)

Spider-Noir (serie) (27/05/2026)

Disney+: estrenos y continuaciones

El servicio de streaming combina franquicias reconocidas, nuevas temporadas y contenido familiar para reforzar su catálogo a lo largo del mes.

El Encargado: Temporada 4 (serie) (01/05/2026)

Levántate y canta: Temporada 2 (serie) (01/05/2026)

Star Wars: Cuentos del Inframundo (serie) (04/05/2026)

¡Ayuda! (película) (07/05/2026)

HBO Max: películas y series que llegan en mayo

El sitio destaca por sumar películas taquilleras, estrenos recientes y nuevas temporadas de series que ya cuentan con una base sólida de seguidores.

Dune: Parte dos (película) (03/05/2026)

Wonka (película) (10/05/2026)

Rick and Morty (serie) (12/05/2026)

Hacks: Nueva temporada (serie) (15/05/2026)

Aquaman and the Lost Kingdom (película) (17/05/2026)

Tokyo Vice: Nueva temporada (serie) (22/05/2026)

Barbie (película) (24/05/2026)

Euphoria: Continuación temporada 3 (serie) (31/05/2026)

Apple TV+: lo que se suma al catálogo

La plataforma continúa ampliando su oferta con nuevas series originales y películas que buscan posicionarse dentro del streaming durante mayo.

Incondicional (serie) (08/05/2026)

Satisfacción garantizada (serie) (20/05/2026)

Ven a volar conmigo (película) (29/05/2026)

Star City (serie) (mayo 2026)

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El mes de mayo deja claro que el streaming sigue apostando por la diversidad de contenido. Plataformas como Netflix, HBO Max, Disney+, Amazon Prime Video y Apple TV+ compiten con estrenos constantes que incluyen desde películas taquilleras como Dune: Parte dos y Barbie, hasta series esperadas como Euphoria o Citadel.

Ya sea que busques acción, comedia, drama o documentales, la oferta es amplia y pensada para maratones. Mayo, sin duda, es uno de esos meses donde las opciones de entretenimiento sobran.

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