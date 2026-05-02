Estrenos de cine y streaming para el mes de mayo: películas y series para todos los gustos

Mayo llega con una avalancha de estrenos en Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max y Apple TV+, lo que significa más opciones para ver sin tener que buscar demasiado. Entre regresos esperados, clásicos y novedades, el streaming se pone interesante.Durante este mes, las plataformas apuestan por series, películas y documentales que buscan mantenerse en tendencia y captar la atención de distintos públicos. Aquí te dejamos el listado completo, organizado y claro para que elijas qué ver.Netflix arranca el mes con una mezcla de clásicos, nuevas temporadas, documentales y producciones originales, apostando por contenido variado para todo tipo de audiencia.Amazon Prime Video llega con nuevas temporadas, series originales y producciones de acción que buscan mantenerse entre lo más visto durante mayo.El servicio de streaming combina franquicias reconocidas, nuevas temporadas y contenido familiar para reforzar su catálogo a lo largo del mes.El sitio destaca por sumar películas taquilleras, estrenos recientes y nuevas temporadas de series que ya cuentan con una base sólida de seguidores.La plataforma continúa ampliando su oferta con nuevas series originales y películas que buscan posicionarse dentro del streaming durante mayo.El mes de mayo deja claro que el streaming sigue apostando por la diversidad de contenido. Plataformas como Netflix, HBO Max, Disney+, Amazon Prime Video y Apple TV+ compiten con estrenos constantes que incluyen desde películas taquilleras como Dune: Parte dos y Barbie, hasta series esperadas como Euphoria o Citadel.Ya sea que busques acción, comedia, drama o documentales, la oferta es amplia y pensada para maratones. Mayo, sin duda, es uno de esos meses donde las opciones de entretenimiento sobran. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * XP